1.000 Euro Schaden: Fritteuse sorgt für Küchenbrand in Eschwege

Zu einem Brand kam es durch eine Fritteuse (Symbolbild). © Paul Zinken

Zu einem Brand kam es am gestrigen Freitag (19. Mai) in der Niederhoner Straße in Eschwege. Durch das Feuer und Öl wurde eine Dunstabzugshaube beschädigt.

Eschwege – Bei der Zubereitung von Pommes ist es in einer Freizeiteinrichtung in der Niederhoner Straße in Eschwege zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war das Öl in der Fritteuse in Brand geraten. Durch das Feuer und herumspritzendes Öl wurde die Dunstabzugshaube beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zu dem Küchenbrand kam es am Freitagabend gegen 18:30 Uhr. Personen wurden nicht verletzt. (esr)