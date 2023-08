1050 Jahre: Eschweger Stadtjubiläum soll das ganze Jahr gefeiert werden

Von: Tobias Stück

Für die 1050-Jahrfeier der Stadt Eschwege im nächsten Jahr hat jetzt eine Planungsgruppe die Arbeit aufgenommen. Sie planen Veranstaltungen für das Festjahr 2024.

Eschwege – Jeder Eschweger, der sich einbringen möchte, kann mitmachen. Eine erste Aktion für alle Eschweger läuft ab sofort an. Gesucht wird ein Logo für das Festjahr.

„Um die Festlichkeiten zu kennzeichnen, möchten wir ein repräsentatives und aussagekräftiges Logo kreieren“, heißt es vonseiten der Planungsgruppe Dabei setzen sie auf die kreativen Ideen der Eschweger. Wer Ideen für ein Fest-Logo hat, kann diese bis zum 15. September einreichen. Das Logo muss die Zahl 1050 und das Wort Eschwege enthalten und sollte nicht zu filigran sein, um vielseitige Anwendungen in unterschiedlichen Größen zu gewährleisten. Mehr Vorgaben gibt es von den Planern nicht. „Wir wollen möglichst unterschiedliche Vorschläge aus allen Richtungen bekommen“, sagt Miriam Gehrke, Leiterin der Tourist-Info. Eine Jury wird dann aus den Einsendungen einen Vorschlag auswählen.

Der Aufruf zu dem Fest-Logo ist die erste Initiative der Planungsgruppe, die sich seit vier Wochen regelmäßig trifft. Sie setzt sich bisher unter anderem aus Vertretern der Politik, der Stadtverwaltung oder der Johannisfestkommission zusammen und reicht im Altersschnitt von Mitte 20 bis Mitte 70. Die Fäden laufen am Ende im Rathaus zusammen. „Wir sind aber vollkommen offen“, sagt Judith Rode-Vopicka, Fachbereichsleiterin Kultur, für die Gruppe. Jeder, der sich einbringen möchte, könne mitmachen. Mehr noch: „Wir sind auf die Ideen der Eschweger angewiesen, weil wir ein Festjahr von Eschwegern für Eschweger feiern möchten“, sagt Einzelhändler Uwe Heinemann.

Eschweges Geschichte im Schnelldurchlauf

Seine erste Erwähnung findet Eskinivvach im Jahre 974. Dieser Name entstammt einer alten germanischen Sprache und bedeutet so viel wie „Siedlung bei den Eschen am Wasser“. Die erste schriftliche Erwähnung findet sich in einer Urkunde von Kaiser Otto II., der darin den Königshof und die Siedlung seiner Frau Theophanu als Erbe hinterlässt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Eschwege an Ostern 1637 durch kaiserliche Kroaten unter General Johann von Götzen geplündert und weitgehend durch Brände verwüstet. Die Stadt erhielt im Jahre 1875 einen Bahnanschluss, als die Strecke von Bebra nach Eschwege gebaut wurde. Im Zweiten Weltkrieg war Eschwege mehrmals das Ziel von Luftangriffen, die 18 Tote und 60 Verletzte forderten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich die Kreisstadt bis zur Grenzöffnung 1989 im Zonenrandgebiet. (ts)