120 Menschen sind an einer Dorfzentralheizung für Oberhone interessiert

Teilen

In Oberhone soll ein Nahwärmenetz entstehen. © Greim, Carl-Heinz

Ortsvorsteher Ralf Müller, der der Interessengemeinschaft Nahwärmenetz Oberhone (IG) die Unterstützung des Ortsbeirates zusagte, begrüßte 120 Personen im Dorfgemeinschaftshaus.

Eschwege – Ein Projekt von allen für alle. In Oberhone könnte das die „Dorfzentralheizung“ sein. Sie könnte alle Haushalte mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgen. Der gesamte Wärmebedarf würde zentral erzeugt, die Wärme über ein im Boden verlegtes Nahwärmenetz verteilt und an alle Wärmeübernahmestellen abgegeben. Das Interesse daran scheint riesig zu sein. Ortsvorsteher Ralf Müller, der der Interessengemeinschaft Nahwärmenetz Oberhone (IG) die Unterstützung des Ortsbeirates zusagte, begrüßte knapp 120 Personen im Dorfgemeinschaftshaus.

Die IG wurde jetzt im Dorfgemeinschaftshaus gegründet und zählt bereits 37 Mitglieder. „Unser Dorf hat Zukunft und dafür sind wir heute hier. Die Zeit ist reif, dass wir diesen Schritt gehen“, sagte Sascha Dilling, Gründungsmitglied der IG. „Die Nahwärmeversorgung hat Vorteile, die wir alle gemeinsam nutzen können. Das geht aber nur, wenn wir viele sind“, so Dilling. Unter den 120 Gästen waren auch Vertreter der Stadt sowie der Stadtwerke Eschwege GmbH, Qoncept Energy GmbH aus Kassel sowie der Quartierssanierung im Werra-Meißner-Kreis, die alle das Projekt begleiten wollen.

Haben ihre Unterstützung zugesagt: (Obere Reihe von links) Helmut Noack (Kümmerer), Ralf Herrmann (Stadtwerke), Ortsvorsteher Ralf Müller, Stadtverordneter Karsten Grubbe, Markus Lecke (Stadtwerke) und Stadtrat Theodor Sternal. (Untere Reihe von links) Dr. Thorsten Ebert (Qoncept Energy), Markus Mengel (Stadtwerke), Sascha Dilling, Ulrike Becker und Mirko Ewald (IG-Nahwärmenetz Oberhone), Holger Schülbe und Wolfgang Hüller (Quartierssanierung). © Diana Wetzestein/NH

Mehr als zwei Stunden gab es umfangreiche Informationen. Holger Schülbe, Projektkoordinator der Quartierssanierung im Werra-Meißner-Kreis, nannte Hintergründe dieser Veranstaltung, wie die Pariser Klimaschutzkonferenz, in der die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze beschlossen wurde. „Diese Grenze wird wahrscheinlich spätestens in drei Jahren überschritten. Wir müssen die Treibhausgase drastisch reduzieren, 50 Prozent in den kommenden zehn Jahren einsparen, um den zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage erhalten zu können“, so Schülbe. Dafür sei es notwendig, den Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich Strom- und Wärmeversorgung zu erhöhen und die Vorteile der Nahwärme zu nutzen. Geringe Umbaukosten, Wegfall von Heizraum oder Brennstofflager, kaum Energieverluste und niedrige Reparatur- und Wartungskosten waren nur einige der vielen Vorteile, die Schülbe aufzählte. Die Wärme komme über eine kleine Wärmeübergabestation ins Haus, die Heizquelle könne mit Biomasse betrieben und durch eine Solaranlage unterstützt werden, sagte der Klimaschutzmanager.

Am Ende bekamen die Besucher Fragenbögen, die vor allem die aktuellen Heizungssysteme und deren Verbrauch abfragten. Damit können die Daten ergänzt werden, die bereits im Rahmen der „Kommunalen Wärmeleitplanung Stadt Eschwege“ erhoben worden sind. „Wir können am Ende sagen, wo ein Wärmenetz sinnvoll ist und wo nicht“, sagte Thorsten Ebert von Qoncept Energy GmbH aus Kassel, der für das Pilotprojekt den aktuellen Wärmebedarf ermittelt.

Wenn diese Idee ausreichende Mitwirkung erfahren würde, wäre der Weg zur zentralen Wärmeversorgung über ein gemeinsames Nahwärmenetz in absehbarer Zeit möglich. „Um das Ziel zu erreichen, braucht es allerdings die Akzeptanz und Mitwirkung möglichst vieler Gebäudeeigentümer“, sagt Helmut Noack, der als Kümmerer der Quartierssanierung für Eschwege zuständig ist.

Nach Auswertung der Fragebögen und dem Ergebnis aus der Kommunalen Wärmeleitplanung für Oberhone stehe eine Grobkalkulation des Wärmepreises, die Gründung einer Energiegenossenschaft oder einer anderen Rechtsform an. Erst danachstünden eine verbindliche Abfrage der Teilnahme und die Umsetzung an. Weitere Infos und Kontakt zur IG über E-Mail-Adresse: nahwaermenetz.oberhone@gmail.com. (Diana Wetzestein)