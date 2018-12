14-jähriger Fahrer aus Eschwege verursacht Autounfall

Teenager wollte Schwester zur Schule bringen - 20.000 Euro Schaden

Ein erst 14-jähriger Eschweger hat am Freitagmorgen in der Straße Südring in Eschwege einen Autounfall verursacht, bei dem sich drei Personen verletzten und ein Schaden von 20.000 Euro entstand.