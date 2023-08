Diese 15 Kandidaten wollen für den Werra-Meißner-Kreis in den Landtag

Von: Tobias Stück

Teilen

Am 8. Oktober entscheidet sich, wer in den Hessischen Landtag einzieht. Die Kandidaten für die Wahlkreise 9 und 10 stehen bereits fest. © Andreas Arnold/dpa

Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Landtagswahl am 8. Oktober ist abgelaufen. Gestern tagten die jeweiligen Wahlausschüsse und prüfen die Wahlvorschläge.

Werra-Meißner – Folgende Kandidaten stehen für die Menschen im Werra-Meißner-Kreis, der in die zwei Wahlkreise 9 und 10 unterteilt ist, zur Wahl.

Wahlkreis 9

CDU: Stefan Schneider (45): Der 45-jährige Regierungsoberrat aus Eschwege ist bereits Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung in Eschwege und im Kreistag Werra-Meißner. Außerdem ist er Vorsitzender der CDU Werra-Meißner. Digitalisierung, Mobilfunk, Schulen und Krankenhäuser gehören zu seinen Themen. Er ist liiert, hat keine Kinder.

Grüne: Felix Martin (27): Die Grünen nominierten den 27 Jahre alten Bankkaufmann Felix Martin aus Eschwege. Martin war bereits für eine Legislaturperiode Landtagsabgeordneter, ist Vorstandssprecher seiner Partei im Werra-Meißner-Kreis und sitzt außerdem im Kreistag. Soziales, Gesundheit und Finanzen sind seine Themen. Er ist liiert und hat keine Kinder.

SPD: Knut John (60): Der Eschweger sitzt für die SPD im Landtag, im Kreistag und ist Stadtverordneter in Eschwege. Seit 2019 führt er auch den SPD-Unterbezirk Werra-Meißner. Als Sprecher für den ländlichen Raum seiner Fraktion setzt er sich für gleiche Lebensverhältnisse im Land ein. John ist Vater von vier erwachsenen Kindern, hat mehrere Enkel und lebt mit seiner Partnerin in Niederhone.

AfD: Gregor Ickert: Gregor Ickert aus Meißner ist bereits seit mehreren Jahren Mitglied in der AfD und seit 2018 im Kreisvorstand tätig. In Vockerode betreibt er eine Gebäudereinigungsfirma.

Die Linke: Silvia Hable (40): Silvia Hable sitzt in der Witzenhäuser Stadtverordnetenversammlung und war hier bereits Magistratsmitglied. Die 40-jährige Mutter dreier Kinder arbeitet in der mobilen Kinder- und Jugendsozialarbeit sowie als Bildungsreferentin für Nachhaltige Entwicklung. Sie will, dass der Kreis politisch bunter, sozial gerechter und ernstlich klimafreundlicher wird.

FDP: Michael Göbel (55): Michael Göbel tritt nach 2018 zum zweiten Mal für den Hessischen Landtag an. Seine Themen sieht er in der Wirtschaftspolitik und in der Stärkung des ländlichen Raums.

FW: Lorenz Faßhauer (62): Faßhauer vertritt die Freien Wähler bereits im Kreistag. Dort sitzt der Bankkaufmann aus Hilgershausen seit 2021. Schon deutlich länger ist er Abgeordneter in der Stadtverordnetenverammlung von Bad Sooden-Allendorf. Die Partei: Julian Prescher: Erstmals stellt die Partei „Die Partei“ einen Direktkandidaten zur Landtagswahl auf. Prescher erhofft sich, „als Außenseiter in die nächste Landesregierung einzuziehen und dort, wie sein großes Vorbild FDP, sämtliche Vorhaben von ihm ohne Kompromisse umzusetzen“, heißt es in einer ironisch gemeinten Mitteilung.

Wahlkreise 9 und 10 verändert Im vergangenen Jahr hat der Hessische Landtag die Wahlkreis-Zuschnitte geändert. In den Wahlkreis 10 (Rotenburg) wurde die Gemeinde Berkatal (ehemals Wahlkreis 9 – Eschwege-Witzenhausen) aufgenommen. Der Wahlkreis 10 umfasst jetzt folgende Städte und Gemeinden des Landkreises Hersfeld-Rotenburg: Alheim, Bebra, Cornberg, Ludwigsau, Nentershausen, Neuenstein, Ronshausen, Rotenburg a. d. Fulda, Wildeck sowie Berkatal, Herleshausen, Meißner, Ringgau, Sontra, Waldkappel, Wehretal und Weißenborn. Der Wahlkreis 9 umfasst aktuell die Städte und Gemeinden Eschwege, Großalmerode, Hessisch Lichtenau, Meinhard, Neu-Eichenberg, Bad Sooden-Allendorf, Wanfried, Witzenhausen und den Gutsbezirk Kaufunger Wald. 2017 kam die bis dahin zum Wahlkreis Kassel-Land II gehörende Gemeinde Nieste dazu. ts

Wahlkreis 10

CDU: Lena Arnoldt (40): Seit 2013 ist Arnoldt für den Wahlkreis 10 direkt gewählte Landtagsabgeordnete für die CDU. Arnoldt stammt aus Eschwege, hat in Göttingen Wirtschaft studiert. Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Ihre Fachgebiete sind Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Grüne: Dr. Kristina Bayer (59): Kristina Bayer wurde 1964 in Fulda geboren. Sie ist freiberufliche Wissenschaftlerin und Beraterin mit Schwerpunkt Nachhaltiges und Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und lebt in Sontra. Schwerpunkte: Nahmobilität, Verkehrswende und regionale Wirtschaftskreisläufe.

SPD: Karina Fissmann (36): Karina Fissmann ist seit 2019 Abgeordnete des Hessischen Landtags. Sie absolvierte eine Ausbildung beim RP Kassel und schloss ein Studium zur Verwaltungswirtin an. Mit ihrem Lebensgefährten und den beiden Söhnen wohnt sie in Ringgau. Schwerpunkte: Rechts- und Europapolitik.

AfD: Gerhard Schenk (68): Gerhard Schenk stammt aus Friedlos und ist seit 2019 Landtagsabgeordneter. Schenk ist Volljurist und Diplom-Volkswirt. Reden zur Flüchtlings- und Migrationspolitik brachten ihm teils heftige Kritik ein. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und wohnt in Bebra.

FW: Rainer Janisch (63): Rainer Janisch lebt in Weißenborn. Der Sparkassenbetriebswirt sieht seine politischen Schwerpunkte in der Stärkung des ländlichen Raums und Gewährleistung der medizinischen Versorgung. Schnelles Internet für Schulen, Betriebe und private Haushalte sollen gefördert werden.

Linke: Erich Lange (66): Erich Lange lebt in Rotenburg. Der Kfz-Mechaniker hat 25 Jahre lang bei VW in Baunatal im Dreischichtsystem in der Härterei gearbeitet. Weitere elf Jahre war er dort Betriebsrat. Schwerpunkte: Verteilungsgerechtigkeit, Gesundheit und Erhalt der Lebensgrundlagen.

FDP: Max Grotepaß (36): Max Grotepaß ist Vorsitzender der FDP Werra-Meißner. Der 36-jährige Immobilienkaufmann und Waldbauer belegt Platz 10 der FDP-Landesliste. Derzeit haben die Liberalen elf Abgeordnete in Wiesbaden. Ziele sind die Stärkung des ländlichen Raums und ein besseres Wolfsmanagement. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.