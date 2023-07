20.000 Euro Schaden bei Unfall in Eschwege

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eschwege – Zirka 20.000 Schaden entstanden am späten Samstagabend (8. Juli) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 452. Ein 19-Jähriger aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Auto, in welchem sich noch zwei Mitfahrer befanden, die B452 aus Richtung Reichensachsen kommend und wollte nach links in die Straße Am Himmelreich abbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah der junge Fahrer dabei einen entgegenkommenden Wagen eines 30-jährigen aus Wehretal, welcher ebenfalls zwei Mitfahrer hatte. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden diese erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. tli