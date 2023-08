20 Jahre Eschweger Gutschein: Ein Geschenk für die, die schon alles haben

Von: Ulrike Käbberich

Ob Essen gehen, das neue Sakko oder Blumen: Seit 20 Jahren ist der Eschweger Gutschein die Alternative für alle, die sich beim Schenken nicht festlegen möchten. © Tobias Stück

Der Eschweger Gutschein ist eine Erfolgsgeschichte. 390.000 Stück wurden bislang verkauft. In diesem Jahr feiert die Lokalwährung ihren 20. Geburtstag.

Eschwege – Ein Geschenk für jemanden, der schon alles hat, eine Idee für jemanden, der nicht sagen kann, was er sich wünscht, oder einfach ein Geschenk mit Lokalkolorit? Es gibt viele Gründe, die für den Eschweger Gutschein sprechen und so gibt es vermutlich nur wenige in der Region, die nicht schon einmal mit ihm in Berührung gekommen sind – sei es als Beschenkter oder Schenker.

Dafür sprechen auch die Zahlen, die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des regionalen Gutscheins von der Initiative Stadtmarketing Eschwege e. V. veröffentlicht wurden. So sind seit der Einführung im Juli 2003 insgesamt 390 000 Gutscheine verkauft wurden. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von rund 5,6 Millionen Euro, welches durch den Gutschein in der Region geblieben ist. Damit hat der Gutschein sein Ziel, die heimische Wirtschaft zu fördern, erreicht. „Über die Jahre hinweg hat sich der Eschweger Gutschein als beliebte Geschenkidee und regionales Zahlungsmittel in den über einhundert einlösenden Geschäften etabliert“, heißt es von der Initiative Stadtmarketing Eschwege e. V. Zu diesen über einhundert Geschäften gehört eine bunte Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie, Apotheken, Friseuren, Fleischereien und Bäckereien. Aber auch Rabatt auf Hörgeräte, Volkshochschulkurse oder das Zeitungsabo kann man mit einem Eschweger Gutschein erhalten. „Zahlreiche ortsansässige Betriebe nutzen den Einkaufsgutschein als monatlichen Sachbezug für ihre Mitarbeiter und stärken damit den regionalen Wirtschaftskreislauf“, so die Initiative Stadtmarketing weiter. Zu beziehen ist der Gutschein seither an fünf Verkaufsstellen: Buchhandlung Heinemann, Lotto-Toto-Wagner, Reiseland Frölich-Reisen, der NVV-Mobilitätszentrale am Bahnhof sowie der Tourist-Information, die auch allesamt die Gutscheine als Zahlungsmittel akzeptieren.

Können immer noch eingelöst werden: Die Gutscheine im ursprünglichen Design. © Initiative Stadtmarketing

Eine Besonderheit des Eschweger Gutscheins ist, dass er nicht abläuft. Auch nachdem er in 2015 ein neues Aussehen sowie neue Sicherheitsmerkmale wie einen Barcode erhalten hat, können die Gutscheine aus der ersten Stunde nach wie vor eingelöst werden. Da davon ausgegangen wird, dass manch Gutschein sein Dasein in einer Schublade oder einem Kuvert an der Pinnwand fristet, initiiert das Stadtmarketing alljährlich eine Gewinnspielaktion, die zum Einlösen ebendieser ungenutzten Ressourcen animiert. Dabei werden regelmäßig die ältestesten eingelösten Gutschein prämiert. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums kommen noch weitere Preise in diesem Jahr hinzu: Unter anderem gibt es einen Optiker-Gutschein in Höhe von 650 Euro, einen Reisegutschein in Höhe von 500 Euro sowie viele weitere Preise wie ein Open-Flair-Ticket für 2024, Schwimmbad-Karten oder auch ein Wochenende mit einem Miet-E-Bike zu gewinnen. Für die Teilnahme muss man nur ab jetzt bis zum 5. September einen Eschweger Gutschein, den man vorher mit seiner Adresse sowie Telefonnummer versehen hat, einlösen. Die Preisübergabe findet dann am Eschweger Wurschtfest am 24. September statt.

Weitere Informationen zu dem Eschweger Gutschein gibt es auch unter stadtmarketing-eschwege.de (Ulrike Käbberich)