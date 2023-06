Soundgarten und Open Flair machen bei Kulturpass mit

Von: Tobias Stück

Antonia Meister hat Glück: Sie wird in diesem Jahr 18 und darf sich über 200 Euro vom Bund freuen, die sie beim Soundgarten-Festival investieren wird. © Martina Adler

200 Euro geschenkt, um Konzerte oder Festivals zu besuchen? Der Traum vieler junger Menschen könnte jetzt mit Unterstützung der Bundesregierung zumindest für alle 18-Jährigen wahr werden.

Werra-Meißner – Mit diesem Budget möchte der Bund junge Menschen des Jahrgangs 2005 dazu anregen, Kultur vor Ort zu erleben. „Wir wollen den Weg in die Kultur öffnen“, so Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der sogenannte Kulturpass soll auch die Kulturbranche unterstützen, die weiterhin unter den Auswirkungen der Pandemie leidet. Ab sofort können 18-Jährige sich die App herunterladen, Kulturanbieter konnen sich bereits zuvor registrieren.

Wer macht mit?

Bereits angemeldet haben sich die Veranstalter des Soundgarten-Festivals in Bad Sooden-Allendorf. Die Registrierung ist beschränkt auf lokale Kulturanbieter. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen.

„Eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns daran beteiligen“, sagt Martina Adler vom Soundgarten-Team. Die jungen Menschen hätten durch die Corona-Panademie viele Einschränkungen in ihrem Alltag, vor allem auch in ihrer Freizeitgestaltung, hinnehmen müssen. Die Idee, ihnen finanzielle Unterstützung zu geben, damit sie zum Beispiel endlich wieder vielfältige Live-Kultur vor Ort erleben können, sei deshalb eine gute.

Auch das Eschweger Festival Open Flair ist dabei. „Die Denke der Initiative ist genau richtig“, sagt Open-Flair Geschäftsführer Alexander Feiertag. Es gäbe durch di Pandemie junge Erwachsene, die noch nie Festivalluft geschnuppert hätten. Feiertag wünscht sich allerdings, dass diese Rabattaktion auf mehr Jugendliche, als die, die 2023 18 werden, ausgeweitet wird. Sowohl Feiertag als auch Adler bemängeln indes ein kompliziertes Anmeldeverfahren für die Veranstalter, die zudem erstmal in Vorleistung gehen müssen.

Wie funktioniert’s?

Und so funktioniert’s: Seit dem 14. Juni steht die Kulturpass-App im Apple-Store oder Google-Play-Store zum Herunterladen zur Verfügung. Die Registrierung wird durch das Online-Ausweis-Verfahren überprüft. Dann steht ein Budget in Höhe von 200 Euro zur Verfügung, das für alle Angebote des Kulturpasses genutzt werden kann. Das sind beispielsweise Eintrittskarten für Konzerte, Theateraufführungen, Kinobesuche, Museumsbesuche oder Parks sowie Bücher, Tonträger, Noten oder Musikinstrumente. Das gewünschte Angebot wird über die App reserviert und dann vor Ort abgeholt. Laut Statistischem Bundesamt werden etwa 750 000 Personen, die in Deutschland leben, in diesem Jahr 18.

Beim Soundgarten-Festival treten zwischen dem 21. und 30. Juli beispielsweise Zoe Wee, Kelvin Jones, Johannes Oerding, Alle Farben, Vize oder auch Olaf, der Flipper, auf. Zum Open Flair vom 9. bis 13. August werden Broilers, Marteria, Peter Fox, Cro, Giant Rooks, Sportfreunde Stiller oder Wolfmother erwartet. (Tobias Stück)