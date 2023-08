2.000 ehrenamtliche Helfer: Die Bilanz des 39. Open Flairs

Von: Theresa Lippe

Natur, Sonnenuntergang und Livemusik: Diese Kombination macht das Open Flair so besonders und begeisterte auch in diesem Jahr wieder 20.000 Festivalbesucher: hier vor der Radio-Bob-Bühne auf dem Werdchen. © Johannes Küllmer

Das 39. Open Flair war ausverkauft. Dies war jedoch eine Punktlandung.

Eschwege – Erst einen Tag vor Festivalbeginn wurden die letzten Tickets verkauft. 20.000 Musikfans aus ganz Deutschland und darüber hinaus erlebten von Mittwoch bis Sonntag rund 100 Bands plus Zusatzprogramm wie Kabarett, Poetry-Slam und Kinderprogramm. Der deutsche Dancehall- und Hip-Hop-Musiker Peter Fox setzte gegen Mitternacht den musikalischen Schlusspunkt und begeisterte die Fans an der Radio-Bob-Bühne auf dem Werdchen.

Nachdem im Vorjahr das Open Flair erstmals nach Corona wieder in regulärem Umfang stattfinden konnte, habe man sich erst einmal wieder neu finden müssen. In diesem Jahr sei es mit Organisation und Umsetzung nun wieder deutlich einfacher gewesen, berichtet Sascha Pforr, erster Vorsitzender des Festivals. Man hoffe nun darauf, das dritte Jahr in Folge den Festival-Publikumspreis „Helga“ zu gewinnen.

Rund 2.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben das Open Flair 2023 mit auf die Beine gestellt. „Ohne sie geht es nicht“, sagt Pforr. Die Jahre zuvor waren es zirka 1.500 Ehrenamtliche. Damit während der fünf Tage Ausnahmezustand in Eschwege die Unbeteiligten keine zu große Belastung erfahren, werden beispielsweise auf Wunsch Bauzäune um Grundstücke aufgestellt, die nahe dem Festivalgelände gelegen sind, um unerwünschte Besucher draußen zu halten, erklärt Festival-Chef Alexander Feiertag.

Auch der Verkehr werde umgeleitet, damit in der Stadt nicht alles zum Stehen kommt. „Es reisen rund 12.000 Campinggäste an. Wenn man bedenkt, dass Eschweges Kernstadt selbst nur 15.000 Einwohner hat, ist das ganz schön viel.“ Für die zahlreichen Gäste wurden 240 mobile Toilettenkabinen aufgestellt. Außerdem gab es 120 Duschen auf dem Campingplatz, die von der Stadt Eschwege, erstmals aber auch Grebendorf mit fließend Wasser versorgt wurden, erklärt Alexander Feiertag.

Auch in diesem Jahr fand für die Campingplätze eine Kooperation mit dem Bauernverband statt: Die Festivalbesucher schlagen ihre Zelte auf Feldern auf, die vorher abgeerntet werden. „In diesem Jahr haben mehr Menschen das Green Camp genutzt, außerdem haben wir mehr Camper, die mit Wohnwagen angereist sind“, erklärt der Veranstalter. Seit Anfang der 2000er finden die Kleinkunstveranstaltungen im Schlosspark statt: „Dieses Jahr spielen die Künstler in einem nagelneuen Zelt“, weiß Feiertag. Der Zeltverleih hatte während der Pandemie ein neues Zirkuszelt angeschafft. (Theresa Lippe)