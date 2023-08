22 neue Mitarbeiter: Gerloff setzt auf Wachstum

Von: Tobias Stück

Das neue Team von Gerloff: Exakt 51 Mitarbeiter arbeiten jetzt an den beiden Standorten in Eschwege und Cornberg. © Gerloff

Ein Jahr nach der Geschäftsübergabe der Firma Hermann Gerloff & Söhne wird sich doch mehr verändern als zunächst geplant. Der Kurs für die Zukunft ist auf Wachstum ausgerichtet.

Eschwege – Der ehemalige Eigentümer Dr. Michael Gerloff ist inzwischen komplett ausgeschieden, eine weitere Firma wurde hinzugekauft, 22 Mitarbeiter neu eingestellt.

Zur Erinnerung: Innerhalb der Familie hatte sich bei Gerloff keine Nachfolgelösung gefunden. Also verkaufte Gerloff an die Sozius Mittelstand Invest aus Düsseldorf. Marcel Hermann wurde neuer Geschäftsführer des Unternehmens. Dr. Michael Gerloff blieb als Berater in der Firma. „Als Lotse, der den neuen Kapitän unterstützt“, wie es Gerloff selbst formulierte. Im März ist der Lotse inzwischen von Bord gegangen. Die Firma heißt inzwischen Gerloff GmbH.

Gerloff aus Eschwege kauft Kühne Pool & Wellness

In dem einen Jahr hat sich aber noch mehr getan. Im September ist die Kühne Pool & Wellness zu der Holding, die als Mutterkonzern fungiert, hinzugestoßen. Bald soll noch ein drittes Unternehmen dazukommen und die Holding komplettieren. So soll das Leistungsspektrum erweitert werden. „Mit den drei Firmen wollen wir eine Gruppe aufbauen, die der Ansprechpartner für die Badgestaltung in Hotels, neu aber auch in Seniorenresidenzen und Privatkliniken werden wird“, sagt Marcel Hermann, der das Unternehmen inzwischen zusammen mit Sebastian Bethke führt.

22 neue Mitarbeiter für Gerloff GmbH aus Eschwege

Dafür wird auf Wachstum gesetzt. 22 Mitarbeiter wurden innerhalb der vergangenen Monate neu eingestellt. Die Mitarbeiterzahl ist auf 51 gestiegen. „Wir führen die Mitarbeiter anders, haben eine neue Kultur eingeführt“, sagt Bethke. Die Verantwortung werde jetzt auf mehr Schultern verteilt, die Mitarbeiter bekommen mehr Eigenverantwortung, dürfen auch mal einen Fehler machen.

Investitionen in Produktionsstandort in Cornberg

Das Wachstum erfordert Platz. Der Geschäftssitz am Höhenweg in Eschwege soll an- und umgebaut werden. In der Produktion in Cornberg wurde investiert. Zwei neue Maschinen für rund eine halbe Million Euro wurden angeschafft. „Was wir hier brauchen ist noch mehr Personal“, sagt Hermann. Ausbilden wollen sie insbesondere Naturstein-Mechaniker.

Gerloff setzt auf Wachstum, weil es der Markt verlangt. Die Lage habe sich auf Vor-Pandemie-Niveau stabilisiert. Nach sechs Millionen Euro im Krisenjahr wurde der Umsatz jetzt auf zwölf Millionen Euro verdoppelt. Hotels sind wieder ausgebucht, es gäbe einen Aufholeffekt, was Modernisierungen anbelange, sagt Hermann. Das Geld, das Hotels durch nicht vorhandenes Personal einsparten, würde in die Renovierung – natürlich auch der Badezimmer – investiert. „Und durch die zusätzlichen Standbeine, die wir uns durch Pflegeeinrichtungen und Kliniken schaffen, sind wir für die nächste Krise auch besser gerüstet“, sagt Bethke. Eine weitere Neuerung wird es für Privatleute geben. In einem Onlineshop können sie sich einzelne Produkte von Gerloff anschauen und auch kaufen. „Ein Komplettbad für den Privatgebrauch einzurichten können wir allerdings nicht leisten“, sagt Hermann.

Gerloff feiert 2024 in Eschwege 125-jähriges Jubiläum

Im nächsten Jahr feiert das Unternehmen sein 125-jähriges Bestehen. Das soll groß gefeiert werden. „Wir werden dieses Jubiläum als Anlass für den kompletten Neustart nehmen“, sagt Hermann. (Tobias Stück)