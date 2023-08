Junges Theater Eschwege zieht Zwischenbilanz und erklärt Visionen

Von: Robin Kemmsies

Heiko Alsleben (von links), Karin Perels und Sebastian Perels sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Jungen Theaters, hier zu sehen bei „Ein Käfig voller Narren“ zum Restart nach dem Lockdown Anfang 2022. © Eden Sophie Rimbach

Das Junge Theater in Eschwege gibt Einblicke in seine kreative Arbeit und verrät, worauf sich die Zuschauer als Nächstes freuen dürfen.

Eschwege – In diesem Jahr wurden bereits zwei aufregende Stücke auf die Bühne gebracht. Ein weiteres läuft seit diesem Wochenende und zwei Werke werden in den nächsten Monaten noch die Bühne erobern. Doch das ist nicht alles, denn das Junge Theater Eschwege wird in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen zelebrieren – eine Zeit voller Dynamik und Innovation.

Wir haben mit drei der kreativen Köpfe hinter den Kulissen gesprochen: Karin Perels (58), Sebastian Perels (53) und Heiko Alsleben (48). Gemeinsam ließen sie uns einen Blick auf das bisherige Jahr werfen, sprachen über die Zeit nach der Ära von Corona und gewährten uns Einblicke in ihre zukünftigen Visionen.

Die letzten Vorhänge sind gerade erst für „Räuber Hotzenplotz“ gefallen – wie lautet das Fazit dieser besonderen Aufführungsserie?

Sebastian Perels: Lassen Sie mich zuerst sagen, dass „Räuber Hotzenplotz“ eine Art mutiges Experiment war: Konnten wir während der Ferien ein Ensemble auf die Beine stellen? Würde das Publikum zahlreich erscheinen? Funktioniert die Aufführung auf der Waldbühne ohne aufwendige Technik? Alle diese Fragen wurden mit einem klaren „Ja“ beantwortet – die Aufführungen erwiesen sich als voller Erfolg, und das Wetter spielte dazu perfekt mit.

Nun hat am vergangenen Wochenende die Vorstellungsserie „Judas“ ihren Anfang genommen – was erwartet die Besucher?

Karin Perels: Wir präsentieren ein Stück, das zum Nachdenken anregt, Texte, die vielschichtige Interpretationen zulassen. „Judas“ ist keine Komödie, sondern ein tiefgründiger Monolog mit vielerlei Anregungen zum Nachsinnen. Die Aufführungen finden im intimeren Theaterraum statt, wodurch Manfred Rehbaum als Judas näher an das Publikum heranrückt. Doch wir möchten nicht zu viel vorwegnehmen – überzeugen Sie sich selbst.

Schon in dieser Woche beginnen die Proben für eine weitere fesselnde Vorstellung. Was erwartet uns hier?

Heiko Alsleben: Ganz richtig, wir starten mit den Proben für Arthur Millers „Alle meine Söhne“, das im November auf die Bühne gebracht wird. Ein Drama, das die komplexen Themen Familie, Ehre, Moral und Verantwortung beleuchtet. Es handelt von den Geheimnissen, die in jeder Familie schlummern, und was passiert, wenn diese an die Oberfläche drängen. Ich persönlich schlüpfe in eine facettenreiche Rolle, die mich vor besondere Herausforderungen stellen wird.

Natürlich ist das Junge Theater Eschwege wie viele andere von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Sind die Besucherzahlen nun wieder vergleichbar mit denen vor dem Lockdown?

Sebastian Perels: Wir haben tatsächlich das gleiche Niveau wie vor der Unterbrechung erreicht. Der Umstand, dass wir nach dieser langen Pause direkt mit einer Komödie gestartet sind, hat sicherlich positiv dazu beigetragen. Doch wir dürfen unser treues Stammpublikum nicht vergessen, das uns stets unterstützt.

Karin Perels: Interessanterweise entstanden Ideen für Stücke wie „Judas“ erst während der Corona-Einschränkungen. Seltsamerweise erwies sich die Situation als fruchtbar für unseren kreativen Prozess. Jetzt haben wir sogar eine Fülle von Ideen und Projekten, aber leider zu wenig Zeit und freie Termine.

Und wie sieht es mit dem Ensemble aus? Hat die Pandemie hier Schwierigkeiten verursacht?

Heiko Alsleben: Wir haben bemerkt, dass vor allem bei den jüngeren Mitgliedern die Beteiligung abgenommen hat, vermutlich weil früher mehr Personen verfügbar waren. Zugleich konnten wir jedoch einige Rückkehrer im mittleren Alter begrüßen. Aber wir machen uns keine Sorgen, denn die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern.

Was können wir in Zukunft vom Jungen Theater Eschwege erwarten?

Heiko Alsleben: Nach „Alle meine Söhne“ wird es wie gewohnt ab der ersten Adventswoche unser traditionelles Weihnachtsstück geben. In diesem Jahr präsentieren wir „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“. Und für das Jahr 2024 haben wir bereits eine Fülle von Plänen geschmiedet, doch die werden noch nicht enthüllt.

Mit seinem 30-jährigen Jubiläum steht das Junge Theater vor der Tür. Gibt es besondere Pläne?

Sebastian Perels: Die Feierlichkeiten werden am Wochenende vom 7. Oktober stattfinden. Möglicherweise gibt es einen Tag der offenen Tür und eine kleine Festlichkeit, doch die Details stehen noch nicht fest. Nähere Informationen werden bald folgen. Was wir jedoch sicher wissen, ist, dass wir unseren treuen Zuschauern und allen Interessierten Einblicke und Gespräche ermöglichen möchten.

Gibt es abschließend noch etwas Wichtiges zu sagen?

Karin Perels: An dieser Stelle möchten wir uns als „Junges Theater Eschwege“ herzlich bei all unseren Unterstützern während der schwierigen Corona-Zeiten bedanken. Ob einzelne Personen, Gruppen oder Vereine – eure Unterstützung hat in uns tiefe Dankbarkeit geweckt. Zusätzlich hat sie uns enorm motiviert, unaufhaltsam weiterzumachen. (Robin Kemmsies)