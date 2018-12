32-jähriger wegen versuchten Raubes in Eschwege in Untersuchungshaft

Eschwege. Ein 32-jähriger Obdachloser ist am Donnerstag um 11.40 Uhr wegen versuchten schweren Raubes von der Polizei in einer Eschweger Wohnung verhaftet worden.

Gegen ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl vor. Am 27. April soll er in der Eschweger Innenstadt an der Herrengasse um 0.20 Uhr versucht haben, einen 35 Jahre alten Eschweger mit vorgehaltenem Messer dazu zu zwingen, ihm sein Geld auszuhändigen. Weil das Opfer keines dabei hatte, kam es noch zu einem Gerangel. Der Verdächtige stach nach dem 35-Jährigen, ohne ihn zu treffen.

Am Nachmittag wurde der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt. Dort gab er auch die ihm vorgeworfene Tat zu. Im Anschluss wurde er ins Gefängnis gebracht. Ob er für die gleichgelagerten Taten in Eschwege infrage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei erst noch zeigen.

In letzter Zeit sind mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen ältere Männer mit einem Messer bedroht und um Geld erpresst wurden. Am Samstag, 10. November, erwischte es einen 67-Jährigen an der Reichensächser Straße, eine Woche später wurde ein 81 Jahre alter Eschwege an der Goldbachstraße mit dem Messer bedroht.

Die beiden Männer rückten 75 und 200 Euro raus. Vergangenen Samstag schlug ein 63-Jähriger den Räuber „Vor dem Brückentor“ in die Flucht.