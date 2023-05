Waldkappler verursacht 40.000 Euro Schaden durch Trunkenheitsfahrt

Von: Theresa Lippe

Wegen einer Trunkenheitsfahrt eines Waldkapplers (21) ist ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wegen einer Trunkenheitsfahrt eines Waldkapplers (21) in der Nacht auf Samstag (13. Mai) ist ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden.

Eschwege – Durch einen Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es am Samstag gegen 1.56 Uhr auf der Reichensächser Straße. Am Ortseingang von Eschwege zu einem Unfall gekommen sei. Noch vor Eintreffen der Streife entfernte sich ein Waldkappler (21) fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch nahe der Unfallstelle angetroffen werden. Da bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,54 Promille festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Unfallspuren zufolge befuhr der 21-Jährige die B 452 aus Reichensachsen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt von Eschwege. Laut Polizei kam er auf der Reichensächser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Hausnummer 36 mit einem dort geparkten Auto. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden: zirka 40 000 Euro. tli