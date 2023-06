2.500 Euro Schaden an auf Parkplatz in Eschwege geparktem Auto

Teilen

Um Hinweise bittet die Polizei. (Symbolbild) © Symbolfoto: DPA

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein schwarzer Kia in Eschwege beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eschwege – Ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand an einem auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Eschwege abgestellten Auto. Wie die Polizei mitteilt, wurde der schwarze Kia Ceed von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (1. Juni) zwischen 10:40 und 11:20 Uhr. Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)