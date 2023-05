2.500 Euro Schaden bei Unfall in Eschwege

Zu dem Unfall kam es am Samstagmittag (20. Mai) (Symbolbild). © Rene Ruprecht/dpa

Eine Fahrerin aus Meinhard soll mit ihrem Auto einen geparkten Wagen beschädigt haben. Der Unfall ereignete sich in der Augustastraße in Eschwege.

Eschwege – Beim Vorbeifahren beschädigte eine 75-jährige Autofahrerin aus Meinhard mit ihrem Auto einen geparkten Wagen. Das teilt die Polizei mit. Die Fahrerin soll mit ihrem Auto die Augustastraße in Eschwege in Richtung Innenstadt befahren und dabei nicht auf ausreichend Abstand zum geparkten Wagen geachtet haben. Dieser gehört einer 42-Jährigen aus Eschwege und war auf an der rechten Seite der Straße geparkt. Beim Streifen des Wagens wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Samstag (30. Mai) gegen 12 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (esr)