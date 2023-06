500 Kilo Autoteile von Eschweger Firma gestohlen

Von: Stefanie Salzmann

Autoteile mit deinem Gewicht von rund 500 Kilo sind vom Gelände eines Autozubehörhandels an der Niederhoner Straße in Eschwege gestohlen worden. © animaflora - Fotolia

500 Kilogramm Autoteile sind von Gelände einer Eschweger Firma gestohlen worden, darunter 40 Bremsscheiben.

Eschwege – Bisher unbekannte Diebe haben von einem Firmengelände eines Autozubehörhandels an der Niederhoner Straße in Eschwege 40 Bremsscheiben, zwölf Stahlfelgen und zwei Federbeine gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter das Tor einer Garage geöffnet, in der Altmetall gelagert war. Die gestohlenen Gegenstände dürften ein Gesamtgewicht von zirka 500 Kilogramm haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Die Tat hat sich zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr ereignet. (Stefanie Salzmann)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 51/9250.