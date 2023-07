Blaulicht

Symbolbild: Ein Blaulicht blinkt auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Ein 75-Jähriger Autofahrer hat am Dienstag, 4. Juli, beim Ausparken ein anderes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Eschwege – Laut Polizeimitteilung wollte der 75-Jährige Eschweger an der Straße An den Anlagen in Eschwege in Höhe der Goldbach-Apotheke gegen 11.50 Uhr mit seinem Auto rückwärts ausparken.

Dabei übersah er den Wagen eines 46-Jährigen Eschwegers, der in Richtung Bahnhofstraße fuhr.

(Marius Gogolla)