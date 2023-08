Shary Reeves predigt beim Flair-Gottesdienst über Diversität

700 Flair-Gottesdienstbesucher am Leuchtberg

Predigte über Diversität: Shary Reeves ist bekannt aus der Fernsehsendung „Wissen macht Ah!" und berichtete über ihre alltägliche Erfahrung von Diskriminierung.

Beim alljährlichen Open-Flair-Gottesdiest kehrte für die Festivalbesucher ein bisschen Ruhe ein. Die Fernsehmoderatorin Shary Reeves berichtete in ihrer Predigt von eigenen Rassismuserfahrungen.

Eschwege – Acht Milliarden Menschen auf einer Welt: „Es ist ganz klar, dass es dann verschiedene Kulturen, Religionen, Geschlechter und sexuelle Orientierungen gibt“, erklärt Shary Reeves und erntet viel Beifall. Sonntagnachmittag hielt die bekannte „Wissen macht Ah!“-Fernsehmoderatorin beim Gottesdienst des Open-Flair-Festivals auf der Waldbühne eine emotionale Predigt zum Thema Diversität.

„Ich hätte viel mehr Angst vor einer grauen, eintönigen Wiese“, schließt sie ein Gleichnis, das als roter Faden durch ihre Predigt führte. Diversität sei die beste Möglichkeit für eine Gesellschaft, ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen – niemand sei dann in seiner Entfaltung eingeschränkt.

Was für über 700 Gottesdienstbesucherinnen und -besucher selbstverständlich scheint, sei aber längst nicht in der gesamten Gesellschaft angekommen: Reeves berichtet mit Blick auf ihre Hautfarbe über Erlebnisse, die sie schockiert und „vor Verzweiflung erstarrt“ zurückgelassen haben.

Erst vor wenigen Tagen sei sie in einer engen Straße von einem älteren Pärchen im Vorbeigehen angepöbelt worden: „Bei uns in Deutschland geht man auf der rechten Seite“, hätten die zwei gesagt. Solche Erlebnisse hätten auch ihre Kindheit geprägt: „Meine Eltern wollen nicht, dass ich mit dir spiele“, habe eine häufige Ausrede von Klassenkameraden gelautet.

Reeves wurde in den 70er-Jahren mit ihrem kleinen Bruder in eine Pflegefamilie aufgenommen, in der sie geschützt aufwachsen konnte –umso schockierender seien die Erfahrungen gewesen, die sie außerhalb ihrer vier Wände hätte machen müssen: „Ich konnte gar nicht begreifen, dass mich Menschen nur wegen meiner Hautfarbe anders betrachten.“

Sie habe keine pauschale Lösung für die unterschwellige Diskriminierung, die viele Menschen mittragen, aber ist überzeugt: „Wir Menschen sind die Lösung.“ Man dürfe nicht selbstverliebt denken, sondern müsse andere Menschen in die Arme schließen und ihnen ihre Freiheit zugestehen. Dabei habe sie gewisses Verständnis für den Ursprung von Diskriminierung: Opportunitätsverhalten sei in vielen Kulturen menschlich. Gerade die deutsche Behördenmentalität sei von „Abwarten und ausführlich Prüfen“ geprägt – alles Neue sei erst mal schlecht. Diese Unflexibilität gelte es zu überwinden.

Reeves liefert bewegende Denkanstöße und erntet dafür viel Applaus – doch gerade die Menschen, die es nötig hätten, vermisse man bei solchen Gottesdiensten. Die Band „ContraBrass“ ergänzt die Predigt mit Hip-Hop- und Rap-Songs, die einerseits alltägliche Ausgrenzungen wegen Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung pointieren, und andererseits der Gesellschaft die Spiegel musikalisch vorhalten: Vereinzelt Fair-Trade-Produkte zu kaufen oder Geld zu spenden genüge nicht, um die Welt zu verändern. „Bei diesem Gottesdienst fügt sich alles zusammen und regt zum Mitfühlen an“, ist Michael Schmidt als Besucher begeistert.

„Ich kenne kein anderes Festival, in dem ein offizieller Gottesdienst so fest integriert ist“, lobt Dekan Ralph Beyer die Kooperation mit dem Open-Flair. Über mehr als sechs Monate hat ein Team zusammen mit dem Kirchenkreis Werra-Meißner den Gottesdienst geplant, die Redner ausgewählt und eigene musikalische und szenische Einlagen einstudiert: „Das Flair unterstützt und sponsort uns als festen Bestandteil“, bedankt sich Johannes Schmidt aus dem Planungsteam. (Lorenz Schöggl)