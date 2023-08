Abstieg des Eschweger TSV aus Landesliga: HHV legt nach Urteil Revision ein

Von: Maurice Morth

Teilen

Philipp Haaß (rechts) und der Eschweger TSV wissen noch immer nicht, ob sie in der kommenden Saison 23/24 in der Bezirksoberliga oder Landesliga antreten. © Marvin Heinz

Streit um den Landesliga-Abstieg 22/23: Hessischer Handball-Verband legt Revision gegen das Urteil des Verbandsgerichts ein, das dem Eschweger TSV den Ligaverbleib gesichert hätte.

Eschwege - Der Rechtsstreit zwischen dem Hessischen Handball-Verband (HHV), dem Eschweger TSV und der TG Rotenburg um den Abstieg in die Handball-Bezirkoberliga und den Verbleib in der Landesliga Nord der Männer geht knapp einen Monat vor dem Start in die Saison 2023/2024 in die nächste Runde.

Wie Andreas Hannappel, Geschäftsführer des HHV, auf Nachfrage am Montagmorgen mitteilte, hat das HHV-Präsidium bereits am vergangenen Freitag Revision gegen das Urteil beim Bundesgericht des Deutschen Handball-Bundes (DHB) eingelegt.

Streitpunkt ist Nichtanwendung des direkten Vergleichs

Was war zuvor geschehen? Nach dem letzten Landesliga-Spieltag der Saison 22/23 waren sowohl der ETSV als auch die TGR punktgleich, die Eschweger hatten aber den direkten Vergleich gewonnen.

Aufgrund der Spielordnung des DHB mit Zusatzbestimmung des HHV wurde allerdings dieser direkte Vergleich nicht herangezogen, weil der ETSV am 21. Spieltag aufgrund von Spielermangel nicht beim späteren Meister HSG Großenlüder/Hainzell antrat. Es folgte der Abstieg des ETSV.

Gegen diese Wertung legte der Eschweger TSV beim Verbandssportgericht vor einigen Wochen Protest ein und hatte kürzlich Recht bekommen.

Wann das neue Urteil folgt, ist nicht abzuschätzen

Darauf folgt nun wiederum die Revision seitens des Hessischen Handball-Verbandes: „Wir warten jetzt auf das Urteil, welches hoffentlich sehr schnell vorliegen wird. Einen Zeithorizont hierfür können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht nennen“, so HHV-Geschäftsführer Andreas Hannappel.

So oder so drängt sowohl für den Eschweger TSV als auch die TG Rotenburg die Zeit: Die Mannschaft von der Fulda würde zum jetzigen Zeitpunkt am 9. September mit einem Auswärtsspiel beim VfB Viktoria Bettenhausen in die Landesliga starten, der Eschweger TSV am 16. September die Bezirksoberliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den Mitabsteiger TV Hersfeld eröffnen.

(Maurice Morth)