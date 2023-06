Gudrun Mazur ist mit 106 Jahren Eschweges älteste einwohnerin

Von: Eden Sophie Rimbach

Auf 106 Jahre blickt Gudrun Mazur zurück. Viele Erinnerungen begleiten sie bis heute. Besonders wichtig ist ihr die Familie.

Eschwege – Zeit mit ihrer Familie, selbst noch aktiv zu sein und auch stets ein wenig Humor: Das ist Gudrun Mazur wichtig. Mit 106 Jahren ist sie die älteste Einwohnerin Eschweges, wie Scarlett Grebestein von der Stadt Eschwege bestätigt. Lächelnd erzählt die Jubilarin von ihrer Familie und spricht von ihrer Kindheit in Erfurt. Ihren besonderen Geburtstag feierte sie am 31. Mai.

Dass die im Jahr 1917 als Gudrun Ingeborg Glöge geborene Jubilarin eines Tages ihren 106. Geburtstag feiern würde, hätte sie zwar nicht erwartet, erzählt aber: „Bei uns sind sie alle älter geworden in der Familie.“ Sie wuchs nicht nur als ältestes Kind gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Schwester auf, sondern lernte auch ihre Urgroßmutter kennen. Mit ihrem Vater verband sie früh die Freude am Wandern. Genau erinnert sich die 106-Jährige daran, wie es mit Rucksäcken, an deren Seiten die Wasserflaschen baumelten, in den Thüringer Wald ging. Über den Ortsteil Schwarzmühle sagt sie mit wacher Erinnerung: „Da war ich wie zu Hause!“

Während später auch das gemeinsame Schwimmengehen dazugehörte, begleitet sie anstelle des Wanderns das Spazierengehen bis heute. „Sie ist noch fidel“, sagt ihr jüngerer Sohn Jürgen. Überrascht von der damals 104-Jährigen waren auch die Mitarbeiter des Seniorenwohnheims Brückentor in Eschwege, als sie im April 2022 dort ankam und mit dem Rollator in ihr Zimmer ging. Stets fit geblieben sei sie laut ihrem Sohn dadurch, dass sie immer aktiv und selbstständig war und es bis heute größtenteils ist. Zum Umzug ins Seniorenwohnheim entschied sie sich vor zwei Jahren nach drei Tagen in der Kurzzeitpflege selbst. Hier nimmt sie an Gruppenangeboten wie der Gymnastikgruppe teil, liest bis heute die Werra-Rundschau und weitere Zeitungen.

Nach Eschwege kam die gelernte Juwelierfachverkäuferin durch den Zweiten Weltkrieg. Sie arbeitete im Lazarett im Gebäude der ehemaligen Leuchtbergschule, erinnert sich nachdenklich: „Das war nichts Gutes.“ Dort habe man nicht viel nachdenken können, sondern Verwundete schnell versorgen müssen: „Hauptsache, man konnte helfen.“ Im Lazarett lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Eine Schusswunde an Josef Mazurs rechtem Bein war mit einem Gips falsch behandelt worden. Im Lazarett musste das inzwischen entzündete Bein amputiert werden. Da ihr Mann danach gepflegt werden musste, später Arbeit fand und beide einige Menschen hier kennengelernt hatten, blieb das Paar in Eschwege. Im Jahr 2000 verstarb Josef Mazur unerwartet.

Wie Sohn Jürgen erzählt, hätte seine Mutter eigentlich am 30. Januar 1945 an Bord des NS-Schiffs „Wilhelm Gustloff“ sein sollen, das an diesem Tag in der Ostsee versank. Da es überfüllt war, sei sie zurückgeblieben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie eine Zeit lang im Krankenhaus. In den 1940er-Jahren wurden die Söhne Detlef und Jürgen geboren. Durch die Teilung Deutschlands sah die Jubilarin ihren Vater nur selten. Wenn er in der Nähe war, habe sie das Wandern weiterhin verbunden, erinnert sich Sohn Jürgen.

„Mir ist die Hauptsache, dass ich mit meinen Kindern zusammen sein kann“, sagt die 106-Jährige, die sich vor allem Gesundheit und weiterhin Zusammenhalt für ihre Familie wünscht. Sie fügt hinzu: „Das Schönste ist, wenn ich mit meiner Schwiegertochter zusammen sein kann.“ Zur Familie zählen mittlerweile auch drei Enkel- und sechs Urenkelkinder.

An Pfingsten kam die ganze Familie zusammen, was Gudrun Mazur sehr gefreut hat. Gern geht die Familie zusammen essen. Wenn Jürgen Mazur seine Mutter besucht, merkt man schnell, dass Humor eine wichtige Rolle für beide spielt. Das sei schon immer so gewesen und er sei damit aufgewachsen, erklärt er.

Eine musikalische Überraschung erwartete Gudrun Mazur an ihrem Geburtstag. Eine Abordnung des Chores der Neuapostolischen Kirche sang für sie. Glückwünsche überbrachte auch Bürgermeister Alexander Heppe. (Eden Sophie Rimbach)