AfD bleibt ohne Infostand – Gegner formierten sich im Netz

„Vor Drohung kapituliert“

+ © Armin Weigel/dpa Ein solcher AfD-Infostand sollte am Eschweger Obermarkt aufgebaut werden. Symbo © Armin Weigel/dpa

Gerhard Schenk ist empört. Der 68-Jährige ist AfD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 10.

Eschwege –Bei der anstehenden Wahl am 8. Oktober möchte er sein Mandat verteidigen und befindet sich deshalb auf Wahlkampftour – das Ordnungsamt der Stadt Eschwege allerdings, so erklärt er nun, habe ihm vor einer geplanten Informationsveranstaltung am vergangenen Samstag am Eschweger Stad einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Mehr noch: „Die Ordnungsbehörde der Stadt Eschwege kapitulierte vor der Drohung mit Gewalt linksextremer Teilnehmer des Open-Flair-Festivals“, schreibt Schenk.

So sei in den Reihen der Festivalteilnehmer dazu aufgerufen worden, den für Samstagnachmittag von 13 Uhr bis 18 Uhr genehmigten Informationsstand der AfD „abzubauen“. Bis zu fünfhundert Randalierer würden erwartet. „Aus Sicherheitsgründen sollten wir auf den Informationsstand verzichten, so die Forderung von Polizei und Ordnungsamtsleiter“, beschreibt Gerhard Schenk die Situation. „Da wir dies ablehnten, rief mich der Chef des Eschweger Ordnungsamtes, Patrick Reiß, ein weiteres Mal an und widerrief die Sondernutzungsgenehmigung der AfD am Obermarkt vor dem Rathaus – und das zu einem Zeitpunkt, als wir mit unserem Anhänger bereits auf der Anreise waren.“

+ Gerhard Schenk AfD-Landtagskandidat © Privat

Gegen 13 Uhr hätten sich Gerhard Schenk und sein Team dann ein persönliches Bild vor Ort gemacht. „Alles war friedlich, von einer Demonstration war nichts zu sehen. Die Cafés der Eschweger Innenstadt waren sehr gut besucht. Die von uns befragten Marktbetreiber am Obermarkt hatten zumeist nichts von irgendeiner Ansammlung mitbekommen. Lediglich zwei Bürger bestätigten, dass etwa 20 Personen in der Nähe gewesen seien, die man als Demonstranten hätte bezeichnen können.“

„Die Stadt Eschwege kapitulierte keineswegs vor der Drohung mit Gewalt linksextremer Teilnehmer“, erklärt Patrick Reiß am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit Nachdruck. „Das Open-Flair- Festival ist ein friedliches Fest und soll es auch bleiben.“

Tatsächlich, so der Ordnungsamtsleiter, habe es eine Bedrohungslage gegeben: So sei im Laufe des Freitags sowohl in den Sozialen Medien als auch durch einige Musikgruppen zum „Besuch“ des AfD-Standes aufgerufen worden. „Am Samstag gegen 10 Uhr versammelten sich zunächst rund 200 Personen am Obermarkt, um gegen die Politik der AfD zu demonstrieren“, erklärt Patrick Reiß. Ein größere Gruppe habe sich unter anderem im Bereich des „Camp Grounds“ versammelt und sei dann „Alerta, Alerta“ skandierend, unter Mitführung von Antifa-Fahnen, in Richtung Eschweger Innenstadt gezogen.

+ Aufrufe zu einer Gegendemo wie dieser fanden sich in den sozialen Netzwerken. Screenshot: Emitily Hartmann © Privat

„Es konnte aufgrund zahlreicher Plakate mit provokanten Inhalten und Äußerungen vor Ort auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt.“ Mitarbeiter des Ordnungsamts und Einsatzkräfte der Polizei waren jederzeit vor Ort. Sichergestellt wurden weiterhin Eier und Tomaten, die offensichtlich gegen die Standbetreiber „eingesetzt“ werden sollten. Die Aussage von Gerhard Schenk, es seien lediglich 20 Personen vor Ort gewesen, sei daher schlichtweg falsch – verwundere aber auch nicht, da er ja laut seinen eigenen Äußerungen auch erst drei Stunden später in Eschwege eintraf.

Da aufgrund des Festivals mit Besuch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Samstag Polizei und Ordnungsamt mit allen verfügbaren Kräften stark eingebunden waren und nicht habe eingeschätzt werden können, wie sich die Lage entwickelt, wurde der AfD-Informationsstand – in enger Abstimmung zwischen Stadt und Polizei – untersagt.

Und: „Entgegen der jetzigen Äußerungen zeigte Gerhard Schenk am Telefon durchaus Verständnis für die Entscheidung“, sagt Patrick Reiß. (Emily Hartmann)