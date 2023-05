Aggressiver Widerstand gegen Eschweger Polizeibeamte

Von: Theresa Lippe

Eschwege – Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein Eschweger (47) strafrechtlich verantworten, der am Montag in stark alkoholisiertem Zustand aggressiv gegen Beamte der Polizei vorgegangen war. Die Beamten waren gegen 14.50 Uhr zu dem Einsatzort in Eschwege gerufen worden, nachdem der 47-Jährige wegen eines Falls von Hausfriedensbruch auffällig geworden war. Gegenüber den Beamten wurde der Mann verbal und körperlich aggressiv, sodass dieser mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und festgenommen werden musste, teilt die Polizei mit. In der Folge musste der Mann wegen seines aggressiven Verhaltens und seines Alkoholisierungsgrades (ein Alkoholtest ergab zirka. 3,7 Promille) ins Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie eingeliefert werden. Der Mann muss sich neben seinen Widerstandshandlungen zudem wegen Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch strafrechtlich verantworten. (Theresa Lippe)