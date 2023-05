Nach Angriff: Polizei sucht Opfer in Eschwege

BLAULICHT

Nach einer Auseinandersetzung am Samstag (13. Mai) in einer Eschweger Kleingartenparzelle sucht die Polizei das männliche Opfer. Es könnte orientierungslos sein und ärztliche Hilfe benötigen.

Eschwege – Die Polizei in Eschwege geht aktuell davon aus, dass sich am Samstagabend, 13. Mai, in der Parzelle eines Kleingartengeländes in Eschwege (Bereich Höhenweg; Richtung Langenhainer Weg) eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zugetragen hat. Im Laufe dieses Streits soll es auch zum körperlichen Übergriff auf einen Mann gekommen sein, der aber derzeit unbekannten Aufenthaltes ist. Die Beamten gehen davon aus, dass der betroffene Mann orientierungslos sein und gegebenenfalls auch ärztliche Hilfe benötigen könnte.

Seit Samstagabend verliert sich die Spur dieses Mannes, heißt es weiter. Die ermittelnden Beamten erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, um den Sachverhalt und die Umstände der Auseinandersetzung weiter aufhellen zu können. Hilfreich sind daher insbesondere Wahrnehmungen, die zum Auffinden des vermeintlich Geschädigten führen könnten. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimm die Polizei Eschwege unter der Telefonnummer 0 5651/92 50 entgegen.

Personenbeschreibung:

männlich

westeuropäisches Erscheinungsbild

zwischen 55 und 60 Jahren alt

etwa 1,70 bis 175 Meter groß

graue Haare

grauer Vollbart

zuletzt bekleidet vermutlich mit einem auffälligen knielangen Fellmantel in hellbeige.

(Theresa Lippe)