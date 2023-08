Co-Working-Pilotprojekt auf dem Open-Flair-Festival getestet: Team zieht Bilanz

Arbeiten zwischen Zeltstadt und Baggersee

+ © kim hornickel Festivalbesucher wie Norah Westphal nutzten den Co-Working-Raum zur Open-Flair-Zeit, um zu arbeiten © kim hornickel

Als eines der ersten Open-Air-Festivals in Deutschland hat das Open Flair ein Co-Working (engl. nebeneinander arbeiten) für die Festivalfans angeboten.

Eschwege – Das Arbeiten am PC, mitten im Festivalgetümmel, sei gut angenommen worden, erklärt Nico Pudenz vom OF-Team. Der 19-Jährige kümmerte sich während der Festivaltage um die Co-Working-Besucher. Pro Tag seien bis zu 30 Festivalgänger zum Arbeiten in die Räume an der Mangelgasse gekommen, sagt Pudenz. „Am Wochenende waren es aber auch weniger Besucher“, erklärt er. In der Woche öffneten die Mitarbeiter die Co-Working-Räume um 9 Uhr, um 18 Uhr war dann Schluss.

Das Angebot war kostenlos und neben einer schnellen Internetverbindung und Steckdosen an jedem Platz gab es auch noch einen heißen Kaffee. Und während draußen die Sonne schien und die Festivalbesucher in Scharen zur Radio-Bob-Bühne zogen, war es hinter den beschlagenen Fenstern der Co-Working-Räume dunkel und kühl. Im Erdgeschoss gab es einen großen Gruppenraum, im Obergeschoss liegen Einzelräume. „Jeder, der per Video- oder Telefon konferieren muss, konnte einen Einzelraum reservieren“, sagt Pudenz.

Das Gebäude in der Mangelgasse, gleich neben einem Fitnessstudio, hatte das OF-Team schon angemietet, als die Idee zum Co-Working noch gar nicht feststand. Eigentlich sollte hier eine Anlaufstelle für Mitarbeiter oder Künstler entstehen, doch als daraus nichts wurde, hatte das Team eine neue Idee: „Als die ersten Anfragen nach einem Arbeitsplatz mit Internet kamen, aber wir uns spontan entschieden, hier so etwas anzubieten“, sagt Pudenz.

Eine, die schon früh einen Arbeitsplatz auf dem Open Flair gesucht hat, ist Lia Michel. Die 22-Jährige studiert Wirtschaftsrecht an der Uni Kassel und wollte trotz Prüfungsstresses nicht aufs Open Flair verzichten. „Dann habe ich im Mai eine Anfrage per Mail geschickt und nach einiger Zeit kam dann die Antwort: Es gibt jetzt einen Arbeitsraum“, sagt sie.

Am Flair-Donnerstag hatte sie sich schon einen Einzelraum in der Mangelgasse reserviert, denn an diesem Tag stand eine wichtige Online-Prüfung an. „Ich war gut vorbereitet, weil ich schon während des Semesters gelernt habe. Trotzdem habe ich auch noch im Zelt auf dem Campingplatz gelesen, während die anderen schwimmen waren“, sagt Michel gelassen. Das Lernen im Zelt störte die 22-Jährige nicht; Hauptsache, sie schafft es aufs Open Flair, erklärt sie. Denn: „Immerhin komme ich schon seit neun Jahren hier her“.

Die Co-Working-Räume nutzten neben Studenten wie Lia Michel auch Fotografen, um ihre Bilder zu sortieren, und IT-Experten, die flexibel überall dort arbeiten können, wo es schnelles Internet gibt.

Eine von ihnen ist Nora Westphal. Die 32-Jährige saß zur Open-Flair-Zeit mittags in dem großen Gruppenraum – draußen waren es sommerliche 30 Grad, die Festivalbesucher planschten bei solchen Temperaturen am liebsten im Werratalsee. „Ich war gerade schon baden“, sagte die IT-Expertin und schob den Rucksack mit den nassen Schwimmsachen unter den Tisch. Eigentlich wollte Westphal den Co-Working-Raum für eine Fortbildung nutzen und hatte sich sicherheitshalber schon einmal einen Platz reserviert; als sie aber kurzerhand den Job kündigte, hat sie einen neuen Plan: Sie nutzte den kühlen Sitzplatz mit Internetanschluss jetzt für ehrenamtliche Arbeit. „Ich baue die Seite von unserem Ruderverein um“, erklärt sie.

Die IT-Expertin überbrückte die freie Zeit, bis auch ihre Schwester auf dem Flair angekommen war. Westphal sagte: „Das Co-Working ist echt super, auf anderen Festivals habe ich so etwas noch nicht gesehen.“ Sie hofft, dass immer mehr Musikfestivals ein solches Angebot machen. Ob es das Co-Working aber auch im nächsten Jahr geben wird, das will Niko Pudenz noch nicht verraten. (Kim Hornickel)