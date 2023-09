Arzt und Schauspieler Joe Bausch erzählt vom Alltag im Hochsicherheitsgefängnis

Von: Kristin Weber

Teilen

Ein Gesicht wie eine Landkarte, eine Stimme wie ein Reibeisen: Mediziner und Schauspieler Joe Bausch führt bei „Wine and Crime“ in das Herz der Finsternis. Dort stellte Bausch in einer Lesung sein neues Buch „Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“ vor. © Kristin Weber

Er hat ein Gesicht wie eine Landkarte und eine Stimme wie ein Reibeisen. Auf der Bühne erzählt er ohne Punkt und Komma und taucht so in das Herz der Finsternis ein.

Eschwege – Wer es jetzt noch nicht erraten hat, die Rede ist von: Joe Bausch. Er ist Schauspieler und als Gerichtsmediziner im „Tatort“ zu sehen. Er ist aber auch echter Mediziner und hat einen „richtigen“ Beruf. Nach 30 Jahren als Anstaltsarzt und Leitender Medizinaldirektor im Hochsicherheitsgefängnis Werl kennt er sich mit allen Spielarten des Verbrechens aus. „In Werl sitzt die Créme de la Créme der Mörder ein“, sagt er mit trockener Ironie. „Ich hatte sehr berühmte Insassen, die waren alle regelmäßig auf den Titelseiten der großen Gazetten.“

Über seine Erfahrung auf der dunklen Seite der menschlichen Psyche hat er schon einige Bücher geschrieben, sein neuestes „Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“ stellte er auf der Lesung „Wine and Crime“ vor, mit der die Volkshochschule Werra-Meißner in Eschwege den Beginn ihres neuen Semesters feierte.

Den Auftakt zum Auftakt machte allerdings Detlef Schaub, der verschiedene Weine vorstellte, von denen die Besucher auch gleich ein Gläschen kosten durften.

Vier Seminare über den Wein gibt er in diesem Semester an der VHS, in denen der Gastwirt Basiswissen lehrt, also für Menschen, die keine Kenner sind, es aber vielleicht werden wollen. So konnte er berichten, dass die neue Generation Winzer viel internationaler aufgestellt sind. Sie lernen im Ausland und bringen die Rebsorten von dort mit nach Deutschland – wo diese in Zukunft vermutlich auch immer besser gedeihen werden. So etwa den Sauvignon Blanc aus Südafrika, einen leichten, fruchtigen Weißen, der nach Stachelbeeren schmeckt. Quatsch sei es, dass man zu weißem Fleisch nur weißen Wein trinken dürfe. Man solle sich eher die Regel merken: zu einem leichten Gericht einen Weißen, zu kräftigem Essen einen Roten.

Stößchen: Bernd und Ramona Funk sowie Birgit Stuber lauschen Joe Bausch und lernen über Weine. © Kristin Weber

Solchermaßen angeheitert nach mittlerweile zwei Gläsern des guten Weines ging es für das Publikum dann mit Joe Bausch in die dunklen Abgründe des Verbrechens. Der Tausendsassa erzählte zuerst mit unterhaltsamer Nüchternheit über seinen Werdegang als Talkshow-Gast, wo jeder, der etwas zu sagen hat, darum kämpfen müsse, zu Wort zu kommen. „Politiker beherrschen es, diese Drei- bis-fünf-Minuten-Sätze zu sprechen, die man hinterher nicht schneiden kann“, klagte er. Schließlich waren die Verlage an seinen Geschichten interessiert, die er als Arzt im Gefängnis erlebt, aber auch die Fernsehanstalten. Alle wollten einen Blick in den Abgrund des Verbrechens werfen – aber möglichst mit einem kameratauglichen Mörder vor der Linse.

„Ich habe dann meinen weißen Arztkittel angezogen, damit man mich von den Verbrechern unterscheiden kann“, witzelt er und hat die Lacher auf seiner Seite.

Doch dann wechselte die Tonart von Dur zu Moll. Joe Bausch erzählte von seiner Sorge, dass die Opfer in diesen Fernsehreportagen ihre Täter sehen könnten und dadurch zweimal zu Opfern würden. „Das fände ich unerträglich“, sagte er. Schließlich kamen die illustren Geschichten dran, die alle hören wollten – und die waren dann richtig finster. (Kristin Weber)