Atelier aus Eltmannshausen restauriert Heiligen-Skulptur

Von: Tobias Stück

Außergewöhnliche Aufträge sind für das Atelier Döll aus Eschwege-Eltmannshausen nichts Besonderes. Jetzt haben sie im Auftrag von Hessen Mobil die Heilige Barbara, die hölzerne Schutzpatronin des Schlossbergtunnels bei Dillenburg, von 20 Jahren Staub und Abgasresten befreit. Eva Urbank und Markus Döll (rechts) haben jetzt die restaurierte Figur an Jörg Mell, Tunnelmanager bei Hessen Mobil, zurückgegeben. © Hessen Mobil/nh

Das Atelier Döll aus Eltmannshausen hat die Restauration einer Figur für Hessen Mobil übernommen. Sie stellt St. Barbara dar und kehrt zum Schlossbergtunnel in Dillenburg zurück.

Eltmannshausen – St. Barbara gilt als die Schutzpatronin der Bergleute. So ist es unter anderem Brauch, dass eine Figur der Heiligen Barbara vor Beginn der Bergbauarbeiten an Eingängen von Tunneln aufgestellt wird. Während der Bauarbeiten wacht St. Barbara über die Bergleute und soll diese vor Unglücken bewahren. Auch am Eingang des Schlossbergtunnels in Dillenburg wurde vor Baubeginn 2003 eine Holzskulptur der Heiligen Barbara aufgestellt. Durch Umwelteinflüsse und Abgase war die Skulptur verschmutzt und das Holz vergraut. Das Atelier Döll aus Eltmannshausen hat für Hessen Mobil jetzt die Restaurierung übernommen.

Das Atelier Döll gibt es seit zehn Jahren in Eltmannshausen. Diplom-Restaurator Markus Döll ist seit mehr als 20 Jahren selbstständig und betreibt heute mit seiner Partnerin Diplom-Designerin Eva Urbank das Atelier in dem Eschweger Stadtteil. Sie haben sich auf die Rettung, Restaurierung und Konservierung von Kunstwerken spezialisiert. Bei Skulpturen, Gemälden, zeitgenössischer Kunst sowie an Raumausstattung und Mobiliar legen sie präzise und mit aller nötigen Vorsicht Hand an. „Da wir ausschließlich mit unersetzlichen Originalen zu tun haben, ist ein hohes Maß an Vertrauen zwischen unseren Kunden und uns als Ausführenden erforderlich“, sagt Markus Döll, der über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung verfügt. Auch mobile erste Hilfe am Objekt, die sogenannte Art-Ambulance, gehört zu ihren Fertigkeiten.

An der heiligen Barbara aus dem Schlossbergtunnel bei Dillenburg haben sie insgesamt 17 Arbeitsstunden Hand angelegt, um die Skulptur konservatorisch und restauratorisch zu bearbeiten. Zu Beginn wurde der Erhaltungsgrad der Holzsubstanz und Oberflächenüberzüge untersucht und die weitere Bearbeitung darauf abgestimmt. Das Holz war stark vergraut und der transparente Überzug stärker abgebaut sowie verschmutzt. Daher wurde zunächst die Oberfläche mit feinen Bürsten sowie Staubsaugern von schwach gebundenen Auflagerungen befreit. Anschließend wurde eine Feuchtreinigung mit Wattestäbchen und einem Reinigungsmedium angewandt. „Wir mussten die passende Methode finden, um den stark gebundenen Schmutz zu lösen, ohne dabei historische Überzüge oder die natürliche Holzpatina zu zerstören“, beschreibt Markus Döll das Vorgehen. Döll erklärt weiter: „Wird beim Reinigungsmedium zum Beispiel zu viel Wasser verwendet, kann das Holz aufquellen. Es müsste anschließend durch Schleifen geglättet werden, was die Patina zerstören würde.“

Andreas Born hat die verblasste Heilige aus ihrer Nische am Schlossbergtunnel bei Dillenburg genommen und ins Atelier nach Eltmannshausen gebracht. © Hessen Mobil/NH

Die nachfolgenden Anstriche erfolgten in mehreren Schichten – mit Leinöl als Grundierung, pigmentiertem Öl zum Wiederherstellen der Holzfarbe, mit Kopallack, um die Skulptur witterungsbeständiger zu machen und zuletzt mit einem leicht mattierten Firnis zur Einstellung des Glanzgrades. Der Trocknungsprozess der einzelnen Schichten dauerte bei der Restaurierung am längsten. „Teilweise mussten wir zwei Wochen warten bis eine Schicht getrocknet war und wir die nächste auftragen konnten“, berichtet Döll beim Übergabetermin an Hessen Mobil.

Neben Bundes-, Landes- und Kreisstraßen betreut Hessen Mobil hessenweit auch acht Tunnel. Die Heilige Barbara vom Schlossbergtunnel in Dillenburg ist für die Behörde etwas Besonderes. Für sie wurde eine Nische gebaut, in der sie seit 2007 ihren Platz hat. „Das ist wirklich einzigartig, denn an keinem unserer anderen Tunnel in Hessen ist die Figur der Heiligen Barbara noch vorhanden“, erklärt Andreas Born, Tunnelmanager für Planung und Betrieb bei Hessen Mobil. „Deshalb war es uns wichtig, diese Figur zu erhalten und restaurieren zu lassen.

Jörg Mell, der als Sachbearbeiter im Tunnelmanagement bei Hessen Mobil in Eschwege tätig ist, holte die aufgearbeitete Skulptur jetzt beim Restaurationsbetrieb in Eltmannshausen ab. Von Eschwege kommt sie nun wieder zurück in ihre Heimat nach Dillenburg, wo sie weitere gute Jahre in ihrer Nische verbringen soll. (Natalie Reinz und Tobias Stück)