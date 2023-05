Old- und Youngtimertreffen lockt Autoliebhaber nach Eschwege

Elvis Presley war bekennender Cadillac-Fan. Deshalb hat der Besitzer dieses Cadillacs als Hommage an den King of Rock eine kleine Elvis-Figur zu den Glücksbringer-Würfeln gehängt. © Johannes Küllmer

Zum 34. Mal fand das Old- und Youngtimertreffen in Eschwege statt. Auf dem Firmenhof von Mercedes Schäfer warteten unter anderem ein Opel GT-A-L und ein VW Gold Cabrio.

Eschwege – Die Augen der Besucherinnen und Besucher glänzen vor Begeisterung genauso, wie der frisch polierte Lack der Old- und Youngtimer, die am Samstag (13. Mai) auf dem Firmenhof von Mercedes Schäfer ausgestellt wurden. Zum 34. Mal fand dort das Old- und Youngtimertreffen in Eschwege statt.

Das schöne Wetter spielte den Organisatoren Wolfgang Goethe und Karl Becker, welche die Treffen seit sechs Jahren organisieren, perfekt in die Hände. Die meisten der 56 Aussteller kamen aus der Region, allerdings nahmen auch einige Oldtimerfans eine weitere Anreise in Kauf, um ihre Schätzchen zu präsentieren und die Wagen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bestaunen.

Bernd Neumann aus Großalmerode nahm zum ersten mal an dem Treffen teil. Er präsentierte seinen blauen Opel GT-A-L aus 1969. © Johannes Küllmer

So auch Bernd Neumann aus Großalmerode, welcher zum ersten Mal mit seinem blauen Opel GT-A-L an einer Veranstaltung dieser Art teilgenommen hat. „Während des Dieselskandals war ich auf der Suche nach einem neuen Auto. Ich habe mich dann für einen Oldtimer entschlossen“, berichtet Neumann. Von alten, schönen Fahrzeugen sei er schon immer fasziniert gewesen. Der Opel GT aus dem Jahr 1969 ist seit nun seit sechs Jahren in der Hand von Bernd Neumann, der auch noch selbst an dem Wagen schraubt.

„Ich habe mir ein originales Radio und Boxen besorgt, das Radio habe ich bereits eingebaut, aber die Lautsprecherboxen möchte ich demnächst auch noch selber verbauen, da diese nicht beim Kauf im Auto waren.“ Auf die Frage was ihm an seinem Fahrzeug besonders gefalle, antwortete er: „Die Coke-Bottle-Form finde ich einfach klasse und die Klappscheinwerfer, die noch mit einem Hebel betätigt werden, sind einfach toll.“ Das erste Event was Neumann besuchen wollte, musste er leider verzichten, da beim Opel die Batterie an diesem Tag streikte.

Auch Motorräder wurden ausgestellt. © Johannes Küllmer

Auch Matthias Wiesinger aus Germerode ist angereist, um sein Auto zur schau zu stellen: „Wenn schon mal so ein Event ist, dann muss man auch hinfahren.“ Jeder Oldtimer sei für ihn einzigartig, da alle etwas Eigenes in das Auto hereinstecken – egal, ob es die Bezüge von den Sitzen seien oder die Felgen, die jeder nach eigenem Wunsch aussuchen könne. Zur Show stellte Wiesinger seinen weißen VW Gold Cabrio, den er seit 2010 hegt und pflegt. Jedes Jahr nimmt er auch an dem VW Golf Cabrio Treffen Teil und präsentiert stolz die Aufkleber auf seiner Scheibe. Weil es ihm so viel Spaß mache, an alten Fahrzeugen herumzuschrauben, fährt er kein neues Auto. Wiesinger; „Mein jüngstes Auto ist 24 Jahre alt.“

Bei dem Treffen waren etliche Automarken anzutreffen. Wenn auch die meisten Autos Mercedes-Fabrikate waren, konnte man Porsche, Lamborghini, Ford, BMW und viele weitere Fabrikate entdecken. Es wurde für jeden Geschmack etwas geboten. Um 13 Uhr wurde zu einer Rundfahrt eingeladen, die durch Hessen und Thüringen führte. Über Treffurt und Wachstedt ging es nach Mackenrode, wo ein Stop für gemeinsamen Kaffee und Kuchen eingelegt wurde. Anschließend ging es über Oberrieden und Berkatal wieder zurück in die Heimat.

Oldtimer sind Fahrzeuge, die mindestens vor 30 Jahren erstmals zugelassen wurden, Youngtimer sind 20 bis 30 Jahre alte Fahrzeuge. (Johannes Küllmer/tli)

Dieser Audi Quattro ist in Eschwege zugelassen und hatte wohl mit die kürzeste Anreise. © Johannes Küllmer

