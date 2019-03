Am Bahnhof Eschwege: Unbekannter zeigt zwei Mädchen sein erigiertes Glied

Sein nacktes Glied soll ein Unbekannter zwei Mädchen im Alter von zwölf und 14 Jahren in der Nähe des Stadtbahnhofs Eschwege gezeigt haben. Das teilt die Polizei mit.

So waren die beiden Minderjährigen am Samstagabend gegen 20 Uhr zu Fuß in Richtung Schützengraben unterwegs. Dort wurden sie von dem Unbekannten aus einem schwarzen Kleinwagen heraus angesprochen und nach dem Weg gefragt.

Die Mädchen stellten fest, dass der Unbekannte am Unterkörper unbekleidet im Wagen saß und, so die Polizei, "an seinem erigierten Glied manipulierte". Die Mädchen ergriffen sofort die Flucht. Der schwarze Kleinwagen fuhr in Richtung des Bahnhofs davon.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: etwa 40 Jahre alt, südeuropäische Erscheinung, ausländischer Akzent, kurze Haare, schwarze Jacke.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 05651/9250.

