10.000 Euro Schaden bei Einbruch in Espada-Freizeitbad

Von: Theresa Lippe

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Im Eschweger Schwimmbad ist es am Wochenende zu einem Hausfriedensbruch inklusive Sachbeschädigung gekommen, der sich auf rund 10.000 Euro beläuft. Das teilt die Polizei am Montag mit.

So sollen sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7.30 Uhr beim Espada-Freizeitbad an der Goldbachstraße in Eschwege unerlaubt Zugang auf das Grundstück verschafft haben. Aufgrund einer Baustelle ist das Gelände aktuell zum Teil mit Bauzaunelementen eingefriedet. Doch war es mit Hausfriedensbruch nicht getan: Die unbekannten Täter wandten sich den dortigen Baumaschinen zu und schnitten laut Polizeiangabe mehrere Hydraulikschläuche an den Maschinen durch. Die Eschweger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Tel.: 0 56 51/92 50. tli