Zum Schluss gab es dicke Gänsehaut

Von: Tobias Stück

Miteinander statt gegeneinander ist das Motto der Eschweger Musikzüge. © Privat

Die Musikzüge haben mit dem Frühjahrskonzert richtig Lust auf den „Eschweger Sommer“ gemacht. Mehr als 600 Zuschauer kamen zu dem Konzert.

Eschwege – Die Pauken und Trommeln gehen durch Mark und Bein, die Fanfaren lassen die Luft vibrieren und die Pfeifen und Querflöten spielen liebliche Melodien und echte Klassiker. Dazu weht ein herzhafter Duft von Bratwurst über den Marktplatz. Das Frühlingskonzert der Eschweger Musikzüge hat alles Erinnerungen, die einen klassischen Eschweger Sommer ausmachen, wieder hervorgeholt und beispielsweise die Vorfreude auf das Johannisfest enorm gesteigert.

Bei bestem Frühjahrswetter hatten am Samstag mehr als 600 Zuschauer die Freude, zum ersten Mal seit vier Jahren wieder bei einem Frühjahrskonzert der Eschweger Musikzüge auf dem Obermarkt in Eschwege dabei zu sein. Im vergangenen Jahr wurde Frühlingskonzert mit dem Brauereifest im Innenhof der Klosterbrauerei kombiniert. Davor entfiel das Konzert in Folge der Pandemie. „Umso größer war jetzt die Begeisterung bei Zuschauern und Musikern gleichermaßen, dass alles wieder wie gewohnt stattfinden konnte“, sagt Heike Roth vom Spielmannszug Werratal.

Das Frühjahrskonzert der Eschweger Spielmannszüge am 24. Mai 2023 auf dem Marktplatz in Eschwege. © spielmannszug werratal

Die Auswahl der Musikzüge war vielversprechend: Der Fanfarenzug Eschwege, der Spielmannszug Werratal mit seinem Hauptzug und der Nachwuchsabteilung Rotjacken-Kidz sowie der Schulspielmannszug der Friedrich-Wilhelm-Schule waren als feste Institutionen gesetzt. In diesem Jahr wurden sie verstärkt durch die Marching Band The Devils als Gastzug aus Witzenhausen.

Alle Musikzüge zeigten sich in allerbester Form. Der Hauptzug des Spielmannszug Werratal und die Rotjacken-Kidz präsentierten beispielsweise ihre neu einstudierten Shows, die bereits jetzt Lust auf mehr machen. Der Zusammenhalt unter den Eschweger Vereinen sei äußerst wichtig, betonen die Verantwortlichen. „Es gibt kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander“, sagt Heike Roth. „So, wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte.“ Das habe sich schon am Freitagabend bei der Probe aller teilnehmenden Musiker auf dem Hof der Feuerwache in Eschwege gezeigt.

Zum Finale am Samstagnachmittag marschierten alle Musikzüge gemeinsam auf und präsentierten das gemeinsam eingeübte Musikstück „Highland Cathedral“. In Verbindung mit den Landsknecht-Trommeln verursachten die Musiker Gänsehaut bei den Zuschauern, die bis zum Schluss bestens unterhalten wurden und mit einem echten Höhepunkt in den Abend entlassen wurden.

(Tobias Stück)