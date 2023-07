Eschweger Urgestein Beppo wird am 7.7. 77 Jahre alt

Happy Birthday

+ © Harald Triller Schnapszahl für den leidenschaftlichen Gastwirt: Franz „Beppo“ Behre feiert heute seinen 77. Geburtstag. © Harald Triller

Zahlenspiele: Die Leidenschaft von Geburtstagskind Franz Behre gehört auch der SV 07

Eschwege – Wenn das Urgestein der Spielvereinigung Eschwege 07, Franz „Beppo“ Behre, am heutigen 7. 7. seinen 77. Geburtstag feiert, dann wird einmal mehr die Zahl sieben eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen. Sie begleitet ihn seit der Geburt durch sein langes Leben. „Wer kann schon von sich behaupten, dass er am 7.7. 77 Jahre alt wird und der Fußballverein Eschwege 07 zur großen Leidenschaft geworden ist?“, fragt das Geburtstagskind mit dem gewohnten Lächeln im Gesicht.

Franz Behre, der am 7. Juli 1946 in Liebau im Sudetenland geboren und schon als Baby mit seiner Mutter vertrieben wurde, kam über Altenburschla und Heldra bereits 1947 nach Eschwege, wo er nach der Lehre zum Werkzeugmacher bei Massey Ferguson und der Bundeswehrzeit in Fritzlar ein abwechslungsreiches Berufsleben bei Präwema, im Getränkehandel oder gar als Gastwirt verbrachte. Die Leidenschaft zum Gastwirt begleitet ihn auch als Rentner, denn seit nun schon zehn Jahren steht der 77-Jährige am Zapfhahn in der Kapelle der Eschweger Klosterbrauerei und versorgt die Besichtigungsgäste mit dem Bier von hier. Nicht zuletzt mit seinen lustigen Sprüchen und Anekdoten macht er deutlich, dass er der geborene Wirt ist.

Aus der Ehe mit Anita Ritscher, die 2005 gestorben ist, ging Sohn Ralph hervor. In Karin Hübenthal hat er eine liebevolle Lebensgefährtin gefunden und hat sein Eheversprechen am 5. (natürlich) 7.2018 wahr gemacht und sie in der Klosterkapelle standesamtlich und -gemäß geheiratet. Der tiefe Fall seines Lieblingsvereins von der Verbands- in die Kreisliga C hat den Edelfan tief im Herzen getroffen. Er gehörte zu seinen größten sportlichen Enttäuschungen. „Deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass wir mit dem eingeleiteten Umbruch, und den vielen jungen Spielern und drei Aufstiegen in Folge die Wende zum Guten geschafft haben“, blickt Franz Behre auch deshalb optimistisch in die Zukunft, weil mit Andy Bechthum und Dirk Wolke zwei vertrauensvolle Jugendleiter am Ruder sind, die, wie in alten Zeiten, die Nachwuchsarbeit wieder mit Vollgas angeschoben haben.

Gerne denkt Beppo Behre an seine eigene sportliche Laufbahn bei 07 zurück, die 1958 bei den Schülern begann: „Mein erstes Spiel habe ich in Frieda in der zweiten Schülermannschaft bestritten und durch unseren Sieg dort haben wir unsere erste Mannschaft zum Kreismeister gekürt.“ Auch im Seniorenalter war er ein gefürchteter Verteidiger. „Ich bin nicht der Schnellste gewesen, aber ich habe 80 Minuten gebissen“, schmunzelt der 77-Jährige. Schon früh hat er sich der Betreuung der Jugend angenommen. Mit dem 07-Nachwuchs hat er große und viele Erfolge gefeiert und sich auch außerhalb des Spielfeldes um die Jugendlichen gekümmert. 1972 organisierte er beispielsweise eine Flugreise nach England für 33 junge Spieler. Seine Fußballkarriere runden neben zahlreichen Trainerstationen bei Seniorenteams auch 20 Jahre Schiedsrichtertätigkeit ab.

„Aber heute wird erst mal mein 77. Geburtstag kräftig gefeiert“, freut sich Franz „Beppo“ Behre auf viele Gratulanten. (Harald Triller)