Berufliches Gymnasium Eschwege verabschiedet 58 Abiturienten

Von: Tobias Stück

Bye-bye, Schule: Die Abiturienten wurden am Donnerstag mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse vom Beruflichen Gymnasium verabschiedet. © Berufliches Gymnasium

Nach drei Jahren am Beruflichen Gymnasium gratuliert Schulleiter Ekkehard Götting 58 frischgebackenen Abiturientinnen und Abiturienten zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife.

Eschwege – Am vergangenen Donnerstag wurde die Schüler entlassen, anschließend wurde der Abi-Ball gefeiert.

Das sagte der Schulleiter des Beruflichen Gymnasiums Eschwege

In seiner Abiturrede blickte Schulleiter Ekkehard Götting auf die drei Jahre im BG zurück. Der Start in die Oberstufe hätte schwieriger nicht sein können. Mitten im ersten Corona-Jahr war der Druck auf alle Beteiligten riesig, die Schule am Laufen zu halten. Nichts war mehr normal, die Pandemie bestimmte das Leben. Im Mittelpunkt stand nicht nur das Lernen sondern vor allem die Beachtung unendlich vieler Corona-Regeln. Abstand, auch im Winter offene Fenster, Testen, Impfen, Testheft, Wechselunterricht - dies und noch viele andere Regeln bestimmten das Schulleben. Götting bedankte sich beim seinem Abijahrgang dafür, dass alle Beteiligten kooperativ und fair untereinander und mit Lehrkräften und Schulleitung umgegangen seien. Dies habe bei der Bewältigung der Krisensituationen sehr geholfen. Gemeinsam habe man sich aus der Corona-Pandemie herausgearbeitet und könne nun das Leben neu genießen.

Das waren die Tutoren des Abi-Jahrgangs der Beruflichen Schulen Eschwege

Der Schulleiter bedankte sich bei den Eltern und Lehrkräften, die die Abiturienten viele Jahre begleitet und unterstützt haben. Ein besonderer Dank galt dabei den Tutorinnen und Tutoren Dirk Bogott, Uta Killmer, Alexander Meyer, Barbara Schneider und Gerrit Stieff. Mit netten und humorvollen Worten verabschiedeten die Tutorinnen und Tutoren ihre „Mäuse“ und ihre „Hasen“. Vor drei Jahren hatte man sich kennengelernt, als die neuen BGler – coronagerecht auf dem Schulhof – ihren Tutorengruppen zugewiesen wurden. Aus dem neugierig-ängstlichen „Was kommt auf mich zu?“ wurde ein gutes Miteinander und zum Schluss seien die Abiturienten ihnen richtig ans Herz gewachsen. Neue Talente wurden auf der Studienfahrt entdeckt, so das „Zimmerbesetzungsumorganisationstalent“. Auch wurden Grenzen der Leistungsfähigkeit aufgezeigt, so beim Erklimmen des Olympiaberges in München - immerhin 60 Meter hoch. Mit einem BG-Schlüsselanhänger als Geschenk wünschten die Tutorinnen und Tutoren alles Gute für eine traumhafte Zukunft und an dem Schlüsselanhänger sei viel Platz für die passenden Schlüssel in ihrem Leben.

Die Abschlussrede der Schüler

„Tolle drei Jahre am BG“, so lautete das Fazit von Lana Dippel, Ine Heitzenröder, Andrea Manegold, Sophia Schenk, Silas Schmiedek und Luc Zinngrebe, die in ihren Abschiedsworten die Zeit in der Oberstufe Revue passieren ließen. Zu Beginn schaute man in fremde Gesichter und es schien eine Ewigkeit bis zum Abitur zu sein. Dank der Lehrkräfte habe man sich schnell zusammengefunden und sich akademisch, aber vor allem persönlich weiterentwickelt. Die Erinnerungen gingen zurück zu den „Predigten über Rechtschreibung“ oder wie lustig und kreativ Mathematik-Unterricht gemacht werden kann. Ihren Tutoren dankten die Abiturienten dafür, dass sie sie immer ermutigt hätten und an sie geglaubt haben, auch wenn sie selbst an sich gezweifelt hätten. Oft genug hätten sie viele Grenzen überschritten. „Für uns waren die Tutorinnen und Tutoren Vorbilder.“ Unter dem Lachen aller Anwesenden wurde dann noch die kleine Einschränkung „manchmal Vorbild“ nachgeschoben. Die Freude, nach 13 Jahren die Schule verlassen zu können, bringt der Jahrgang mit dem Abimotto zum Ausdruck: „Abicolada – Hauptsache Rum.“ Schulleiter Götting fasste die Zeit miteinander so zusammen: „Vor drei Jahren haben wir Jugendliche in das BG aufgenommen, nun gehen junge Erwachsene mit Selbstbewusstsein in die Welt hinaus.“

Bad Sooden-Allendorf: Julian Müller, Tobias Heinrich Richwien

Eschwege: Anna-Lena Axt, Semen Basov, Emilia Sophie Becker, Linus Feiertag, Mara Fissmann, Alexander Gila Karsten, Jasmin Heckmann, Maxima Hottenroth, Natalie Celine Jakob, Michal Jarosz, Melissa Levatic, Jonas Noack, Nicole Pik, Karl-Justus Quentin, Laura Reimuth, Neele Schneider, Nele Sickel, Maria-Alexandra Tapu, Dominik Roman Wisniewski, Lara Wolff

Meinhard: Jennifer Böttcher, Ine Marie Heitzenröder, Lea Misch, Rebecca Völker, Samantha Josephine Weiss

Meißner: Valentin Blankenburg, Lana Dippel, Sarah Knies, Sebastian Koch, Lee-Marwin Kummer, Maximilian Mäder, Lilly Risch, Lina Schlarbaum, Lotta Schlarbaum, Luc Peter Zinngrebe

Sontra: Lorenz Linus Müller, Tim Rüll

Treffurt: Andrea Manegold

Waldkappel: Sina Brede, Helena Mia Quade, Sophia Schenk, Silas Schmiedek



Wanfried: Sophia Falk, Sophie Graulich, Nele-Marie Groß, Siegwin Kuntz

Wehretal: Mathis Simon Belling, Lena Böttner, Marisa Goschin, Paula Sandra Christina Koblitz, Amely Sue Krause, Luca Marc Schmerfeld

Weißenborn: Moritz Heckerodt, Janis Leon Kamphorst, Jannik Ruhlandt, Helena Schneider. red

Als besonderes Zeichen der Verbindung zum BG und ihrer Heimat bekamen alle Abiturienten einen Ginkgo-Baum geschenkt. Dieser Baum sei ein starkes Zeichen der Freundschaft und des Vertrauens in die Zukunft jenseits aller Diskussionen über Klimawandel. Schulleiter Götting rief die Abiturienten auf, die Bäume als Erinnerung an ihre Jugend und Schulzeit einzupflanzen und die Entwicklung der Bäume lebenslang zu begleiten.

Die Besten der Beruflichen Schulen Eschwege wurden geehrt

Insgesamt konnte der Abi-Jahrgang 2023 mit guten Leistungen überzeugen. 14 Schülerinnen und Schüler erreichten eine Durchschnittsnote mit einer „1“ vor dem Komma. Während der feierlichen Zeugnisausgabe wurde Nicole Pik mit einem herausragenden Notenschnitt von 1,1 besonders gewürdigt. Neben ihr wurden auch Tobias Richwien – mit 1,4 – sowie Lana Dippel und Valentin Blankenburg mit einem Schnitt von 1,5 mit einem Buchgeschenk ausgezeichnet. Schulleiter Götting würdigte diese Leistungen und erinnerte daran, dass das BG mit diesem 52. Abiturjahrgang wieder einen tollen Jahrgang ins Leben entlassen kann. red/ts

Bestenehrung: (von links) stellvertretender Schulleiter Andreas Althen, Valentin Blankenburg, Lana Dippel, Nicole Pik, Tobias Richwien und Schulleiter Ekkehard Götting. © Dirk Bogott