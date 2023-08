Das sind die zwei städtischen Kitas in Eschwege

Von: Marius Gogolla

Leitung der Kita Farbenland: Anet Schmidt (links) und ihre Stellvertreterin Kirsten Roth. © Eden sophie rimbach

Mehr als alle anderen Kommunen im Kreis sichert die Kreisstadt Eschwege die Daseinsvorsorge seiner Einwohner und der Umland-Gemeinden. Wir stellen die Einrichtungen nach und nach vor. Heute: Die städtischen Kindertagesstätten.

Eschwege – Sie dienen der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ab dem Alter von einem Jahr – Berufstätige können so tagsüber ihre Kinder in die Obhut der städtischen Kindertagesstätten (Kitas) geben. Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres können entweder direkt bei den beiden städtischen Kitas oder im Fachbereich Familie und Soziales der Stadt Eschwege angemeldet werden, so Scarlett Grebestein, Sprecherin der Stadt Eschwege.

Mehr als Betreuung

Es gibt zwei städtische Kitas im Raum Eschwege – die Kita Farbenland in Oberhone und die Kita Abenteuerland am Bahnhof in Eschwege. „Kita ist heute mehr als Betreuung“, sagt Jörn Engler, Fachbereichsleiter Familie und Soziales der Stadt Eschwege. „Frühe Bildung und Soziales Lernen sind für die Entwicklung von Kindern von besonderer Bedeutung.“ Dies würden alle Fachkräfte in den Kitas in der Kreisstadt mit hohem Engagement unterstützen.

Dafür gebühre ihnen ein besonderer Dank und Anerkennung. „Die Bedeutung spiegelt sich zudem auch in der hohen Investition im Produkt Kitas wider“, sagt Engler. Im Haushaltsplan 2023 der Stadt werden die Kosten für die Tageseinrichtungen in Höhe von 5,973 Millionen Euro kalkuliert.

Jörn Engler Stadt Eschwege © Stück, Tobias

Angebote

Sowohl in der Kita Abenteuerland in Eschwege als auch in der Kita Farbenland gibt es integrative Betreuungsangebote für Kinder. Die pädagogischen Konzepte für die Kitas würden stets fortgeschrieben, so Engler. Die Angebote würden sich an den Entwicklungsaufgaben und individuellen Entwicklungsstand der Kinder orientieren. Den Eltern stehen verschiedene Betreuungsmodule zur Auswahl.

Das Essen für die Kinder wird täglich frisch in einer eigens geschaffenen Zubereitungsküche durch den Kreisbauernverband mit einem hohen regionalen Anteil zubereitet.

Hohe Auslastung

In den städtischen Kitas werden insgesamt 137 Kinder betreut. Jeder Platz ist besetzt und es gibt eine Warteliste. 34 pädagogische Fachkräfte kümmern sich um die Kinder in den beiden Tagesstätten. „Der Bedarf der Betreuung von unter Dreijährigen steigt an“, sagt Engler. „Da die bestehenden Plätze nicht ausreichen, gibt es Pläne bezüglich weiterer Betreuungseinrichtungen für Kinder.“

Die Zahl der Kita-Platzsuchenden werde immer größer, so Engler: „Die Steigerung der Suchenden resultiert aus der Attraktivität der Kreisstadt als Familienstadt mit einer guten Infrastruktur für Familien sowie aus Gründen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

Die städtische Kita Abenteuerland am Bahnhof in Eschwege wurde letztes Jahr eröffnet. Bis zu 111 Kinder, im Alter von einem bis sechs Jahren, werden dort betreut. © marius gogolla/tobias stück

Kita Farbenland

Die Kita Farbenland befindet sich im Eschweger Stadtteil Oberhone. In zwei Gruppen werden bis zu 50 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. Die Kinder in der Regenbogengruppe werden von vier, die in der Sonnenscheingruppe von drei pädagogischen Fachkräften betreut. Leiterin der Kindertagesstätte ist Anet Schmidt.

Die Kita Farbenland ist konfessionell unabhängig, gearbeitet wird dort nach einem situationsorientierten Ansatz. Dieser baut auf individuellen Erfahrungen und Erlebnissen auf, die Kinder beispielsweise durch Spiel, Sprache und Bewegung ausdrücken. Die Verarbeitung und emotionale Einordnung dieser Erfahrungen erfolgten in Projekten.

Kita Abenteuerland

Die Kita Abenteuerland am Bahnhof ist am ersten August letzten Jahres eröffnet worden. In sechs Gruppen werden dort bis zu 111 Kinder betreut. Drei Gruppen fallen unter den Bereich für Krippenkinder zwischen einem und drei Jahren, zwei Gruppen sind sogenannte Regelgruppen für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Außerdem gibt es eine altersübergreifende Gruppe für Kinder von zwei Jahren bis zum Schuleintritt.

Neben der ganzheitlichen Förderung sind Ernährung und Bewegung zwei Bildungsschwerpunkte der Kita. Für die Kinder im Regelbereich steht ein Kinderrestaurant zur Verfügung, in dem sie die Mahlzeiten zu sich nehmen können. Die Kita bietet neben Bewegungsraum, Nebenräumen zu entwicklungsbezogenen Schwerpunkten und Gruppenräumen ein Außengelände für alle Kinder unterschiedlichen Alters und Entwicklungsstandes. (Marius Gogolla)