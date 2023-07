Betrug an Zigarettenautomaten: 15 Packungen ergaunert

Von: Marius Gogolla

Teilen

Mit der Debitkarte eines 19-Jährigen aus Eschwege hat ein Unbekannter 15 Packungen Zigaretten à 10 Euro erworben. © Thorsten Becker

15 Packungen Zigaretten hat ein Unbekannter mit der Debitkarte eines Eschwegers (19) ergaunert.

Eschwege – Mit der Debitkarte eines 19-Jährigen aus Eschwege hat ein Unbekannter 15 Packungen Zigaretten à 10 Euro erworben. Laut Polizei benutzte der Eschweger am Sonntag gegen 2.30 Uhr seine Debitkarte zum Verifizieren seines Alters. Er vergaß jedoch seine Karte in dem Zigarettenautomaten an der Berggasse in Eschwege. Ein Unbekannter nutzte die Karte, um kontaktlos Zigaretten vermutlich an einem anderen Automaten zu kaufen. Hinweise: Tel. 0 56 51/92 50. mag