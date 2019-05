Kleine Sensation: Biber unterwegs im Herleshäuser Wohngebiet 

"Ausflug" auf den Goldberg

+ © Ronny Schlägel Ein Biber ist unterwegs im Herleshäuser Wohngebiet Goldberg © Ronny Schlägel

Ein Biber unterwegs mitten im Wohngebiet: Unglaublich, aber so geschehen am Montagmorgen in Herleshausen. Ronny Schlägel hat den Moment mit der Kamera festgehalten.