Blickpunkt: Ein Tag im Tierheim in Eschwege

Von: Marius Gogolla

Katzenzimmer im Tierheim Eschwege: Hier sind zwei Muttertiere mit ihren wenige Wochen alten Jungen untergebracht. Wenn die kleinen Katzen geimpft und gechipt sind, werden sie an Privatpersonen vermittelt. © Marius Gogolla

Der Tierschutzverein Eschwege und Umgebung betreibt ehrenamtlich das Tierheim in Eschwege. Welche Arbeit die Aktiven jeden Tag leisten, hat Volontär Marius Gogolla einen Tag lang selbst erlebt.

Eschwege – Das Bellen von Hunden schallt mir entgegen, als ich aus meinem Auto steige. Es ist ein trüber Dienstagmorgen, leichter Nieselregen fällt auf mich herab, während ich mich einer Metallgitter-Tür nähere. Ich drücke auf die Klingel rechts neben der Tür, ein Signal ertönt und das Hundegebell wird lauter. Aus dem Gebäude, an dem in großen, schwarzen Buchstaben „Tierheim“ steht, kommt eine Frau heraus. „Hallo, du bist also heute unser freiwilliger Mitarbeiter“, sagt sie und öffnet die Tür. „Ja, der bin ich“, antworte ich und stelle mich vor.

Um einen Eindruck zu erhalten, wie ein Tag hinter den Kulissen im Tierheim abläuft, begebe ich mich in die Rolle eines freiwilligen Mitarbeiters. Die Frau, die mir die Tür öffnet, ist Elvira Kaestner, die Leiterin des Tierheims. „Wir haben heute Vormittag einiges zu tun“, sagt sie. „Ich zeige dir erst mal die Räume.“ Innerhalb des Tierheim-Gebäudes ist direkt nach dem Hineingehen links ein Raum mit Zwingern. Der markante Geruch von Hunden und Tierfutter liegt in der Luft. Wieder werde ich von bellenden Hunden begrüßt, die mich aus ihren Zwingern heraus beobachten.

Die Zubereitung des Hundefutters findet morgens und abends statt. Nach der Fütterung sollen sich die Tiere ausruhen, um verdauen zu können. © Marius Gogolla

Durch einen langen Flur geht es vorbei am Kleintierzimmer, in dem momentan drei Hasen untergebracht sind, und zwei weiteren Zwinger-Räumen. Am Ende des Flurs geht es durch eine Glastür. „Das ist das Katzenhaus“, sagt Kaestner. In mehreren Zimmern leben Katzen unterschiedlichen Alters, die mich mit großen Augen beim Vorbeigehen ansehen.

Ab ins Außengehege

„Das ist Rebecca, die zeigt dir, was du heute zu tun hast“, sagt Kaestner mit einer Geste in Richtung einer jungen Frau. Rebecca bedeutet mir, ihr zu folgen. Wir gehen durch einen Seitenflur, vorbei an unzähligen an einer Wand befestigten Hundeleinen. Hinein in einen der halbrunden Räume, in denen die Hundezwinger sind. „Morgens kommen die Hunde raus, um ihr Geschäft zu machen“, erklärt Rebecca. „Dazu werden sie einzeln angeleint und in die Außengehege gebracht.“

Manche der Tiere seien etwas misstrauisch gegenüber Fremden, deswegen soll ich in die kleine Küche gehen, wenn einer dieser Hunde hinaus- oder hineingebracht wird. In der Küche lebt Foxy, ein kleiner Mischling, für den kein Zwinger mehr frei war. Ich halte ihm meine Hand hin, er schnüffelt daran und lässt sich direkt von mir streicheln. Als ich in sein Gehege steige, lässt er sich sogar seinen weichen, runden Bauch massieren. Er ist mir direkt sympathisch.

Foxy, der Küchenhund im Eschweger Tierheim. Er hat mir direkt angeboten, seinen Bauch zu streicheln. © Marius Gogolla

„Insa kommt!“, ruft Rebecca laut durch das ganze Gebäude. Ich frage sie, was das zu bedeuten hat. „Wir rufen immer, wenn wir einen Hund durch das Tierheim führen, laut dessen Namen. Damit jeder Bescheid weiß, nicht plötzlich aus einer Tür rausstürmt und das Tier sich erschreckt.“ Als Insa im Außengehege ist, geht es mit den nächsten Hunden weiter. „Aslan kommt!“, „Tinka kommt!“, „Keiko kommt!“, hallt es durch den Flur des Tierheims.

Zwinger reinigen und Sperrmüll an die Straße stellen

Als alle Hunde in den Außengehegen untergebracht sind, drückt mir Rebecca einen Wischmopp in die Hand: „Jetzt reinigen wir die Zwinger. Erst mal wird durchgewischt und der Boden anschließend wieder getrocknet.“ Ich feuchte den Wischmopp mit dem blumig riechenden Putzwasser an und beginne, den ersten Zwinger auszuwischen. Das ist gar nicht so einfach, weil ziemlich viele Hundehaare am Mopp hängenbleiben. Die Haare soll ich auf einem Haufen sammeln und später in den Müll werfen. Die Näpfe wische ich mit einem Handtuch sauber und befülle sie mit frischem Futter und Wasser.

„Bis die Hunde wieder in ihre Zwinger kommen, müssen wir Sperrmüll an die Straße stellen“, sagt Rebecca. Der Sperrmüll, in einer Holzhütte zwischen zwei Freigehegen untergebracht, besteht aus einem Sammelsurium an alten Katzen-Kratzbäumen, Käfigen, Hundehütten und Volieren. Außerdem aus Brettern, Aquarien und ausrangierten Teppichen. Zusammen mit Tierheim-Mitarbeiter Sebastian fange ich an, die Hütte auszuräumen. Er reicht mir die Kratzbäume und Käfige raus, ich stelle sie vor die Hütte und die Kolleginnen beginnen mit dem Abtransport, durch ein Außengehege über den Innenhof des Tierheims bis an die Straße.

„Bis zum Mittag sollten wir den Sperrmüll rausgeräumt haben“, sagt Sebastian. „Zwei baufällige Hundehütten müssen auch noch nach vorne gebracht werden.“ Zum Glück ist es heute nicht so heiß. Die Hundehütten sind aus Massivholz gefertigt und ziemlich schwer, deswegen zerlegen Sebastian und ich sie unter Zuhilfenahme einer Axt und eines Hammers in ihre Einzelteile. Währenddessen gibt Rebecca die Hunde an die Gassigängerinnen und Gassigänger heraus. „Wir brauchen dringend Menschen, die mit den Hunden Gassi gehen. Alle, die vormittags oder nachmittags Zeit haben, können mit unseren Hunden spazieren gehen.“

Auf dem Weg in den Zwinger: Hündin Sunny. © Marius Gogolla

Mit Plastikschaufel und schnurrenden Beobachtern im Katzenhaus

Nach der Mittagspause helfe ich im Katzenhaus mit. Mit einer kleinen Plastikschaufel, die eine perforierte Fläche hat, filtere ich behutsam die Haufen aus den Katzenklos. Es riecht recht streng, während ich in der Hocke die Katzenstreu durchwühle. Die Hinterlassenschaften kommen in einen Eimer und werden in den Müll geworfen. Ich reinige die Futter- und Wassernäpfe, ab und zu kommt eine Katze zu mir und fordert mich mit erhobenem Schwanz auf, sie zu streicheln. Die Zuneigung der Tiere fühlt sich gut an, ebenso wie das weiche Fell der Katzen. Weil die Hunde nachts wieder rein müssen, bringen Rebecca und ich sie wieder von den Außengehegen in ihre Zwinger. Ich nehme Sunny, eine aufgeweckte Hündin. Es ist gar nicht so leicht, sie mit nach drinnen zu nehmen, weil sie doch sehr lebhaft an der Leine ist.

Gudrun Schmidt, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Eschwege, zeigt mir kurz vor Feierabend, welche Medikamente die Katzen bekommen und erklärt mir die verwaltungstechnischen Aufgaben, die sie zu erledigen hat. „In der Woche komme ich inklusive der Schreibtischarbeit, die ich meist zu Hause erledige, auf über 40 Stunden Arbeitszeit. Aber die Tiere entschädigen das um ein Vielfaches.“ (Marius Gogolla)

Gassigänger gesucht: Jeden Tag von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr möglich. Infos unter: tierheim-eschwege.de