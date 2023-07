Essen brennt auf dem Herd an

Von: Theresa Lippe

Symbolbild Carsten Rehder/dpa © Carsten Rehder

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Dr. Gebhardt-Straße in Eschwege gerufen, nachdem dort ein Wohnungsbrand gemeldet wurde.

Eschwege – Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung kam. Das teilt die Polizei mit.

Hintergrund war ein angebranntes Essen auf dem Herd. Dies führte dazu, dass ein 38-Jähriger, der sich in der Wohnung aufhielt, mittels Drehleiter durch das geöffnete Fenster gerettet werden musste.

Eine Untersuchung durch die Rettungskräfte ergab eine erhöhte CO2-Konzentration, so dass der 38-Jährige in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurde, wo er aber am Abend wieder entlassen werden konnte. Es entstand kein Gebäudeschaden.

(Theresa Lippe)