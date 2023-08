Paar lernt sich auf dem Open Flair kennen und heiratet jetzt am E-Werk

Von: Kim Hornickel

Auf dem Open Flair kennengelernt, verlobt und jetzt geheiratet: Neele und Sebastian Haus feiern ihre Hochzeit auf dem Open Flair und schlafen im VW-Bulli. © kim hornickel

Mit Ruhestörung fing es 2017 an – am Flair-Frietag haben Neele und Sebastian auf dem Open Flair geheiratet.

Und den gemeinsamen Nachnamen kennen auch gleich alle Hochzeitsgäste, denn „Frau Haus“ und „Herr Haus“ kommunizieren am liebsten so wie sie sind – laut ehrlich und herzlich. „Neele und ich haben uns 2017 auf dem Open Flair kennengelernt. Wir waren Campingplatz-Nachbarn, aber Neele fand uns zu laut und hat sich erst mal beschwert“, sagt Sebastian, der das Bier nur kurz für die Zeremonie zur Seite gestellt hat. „Das ist halt Standard“, sagt er, zuckt grinsend mit den Schultern und muss erst mal seine Oma drücken.

Die 86-Jährige trägt pinkfarbene Strähnchen zur Hochzeit auf dem Flair und schläft kurzerhand mit im Wohnwagen auf dem Zeltplatz. „Ja wo denn sonst, das kenne ich doch“, sagt Marlene Haus. Die 86-Jährige ist am liebsten immer mittendrin. „Das Hochzeitskleid habe ich auch mit ausgesucht, wir brauchten etwas Schlichtes, so ein Prinzessinenkleid passt hier nicht hin“, erklärt die Oma resolut.

Neele ist jetzt eine von ihnen – eine echte Haus eben. „Sie hat den Namen für meine Schwester übernommen, die gerade geheiratet hat und jetzt anders heißt“, sagt Sebastian Haus und grinst. Dass seine Schwester dann aber noch hinzugefügt hat: „Ich würde ihn keiner Frau lieber geben,“ – bei so viel Familienliebe verschlägt es dem 40-jährigen auch an seinem Hochzeitstag noch die Sprache.

Bulli-Liebe auf dem Campingplatz

Dann ist Haus wieder ganz im Festival-Modus, schwenkt sein Bier, grinst und erklärt: „Jetzt haben wir jedes Jahr zum Open Flair Hochzeitstag.“ Und ihren Verlobungstag können die beiden auch gleich auf dem Open Flair feiern, denn genau am selben Datum vor einem Jahr hat Sebastian Haus seiner Neele den Antrag gemacht. Wie genau das ablief, will der Bräutigam lieber nicht verraten, „aber wenn einen jemanden in so einem Moment heiraten will, das bedeutet schon was“, sagt er geheimnisvoll.

Bräutigam Sebastian Haus mit Oma Marlene Haus (rechts) und ihrer Schwester Ilse Holste. © Hornickel, Kim

Bei der Hochzeit auf dem Open Flair haben Neele und Sebastian Haus dann auch noch eine Überraschung parat: „Reis Against The Spülmaschine“ treten am E-Werk auf und spielen ein exklusives Mini-Konzert. Mit „Ich lass natürlich das Licht an“ – einer Parodie auf das romantische Revolverheld-Lied „Ich lass für dich das Licht an“ – ist das Hochzeitslied für Neele und Sebastian perfekt.

Wenn Hanke Blendermann und Philipp Kasburg „Ich bin doch nicht leise, nur weil du zuhaus’ bist, is mir alles egal, Hauptsache ich hab Spaß“ singen, können Neele und Sebastian Haus lässig mitgrölen.

Flairlieb, flairlobt, flairheiratet

„Reis Against The Spülmaschine“ versprechen dem Brautpaar noch Premiumplätze bei ihrem Konzert am Abend, dann ziehen Neele und Sebastian mit Oma, Tante und allen Gästen auf dem Campingplatz ein – für die Hochzeitsgäste ohne Bändchen macht das Open Flair eine Ausnahme.

Quer über den staubtrockenen Campingplatz schlendern die Gäste durch die brütende Hitze zu ihrem Bulli-Camp, aber Neele hat vorgesorgt: Der Brautstrauß ist aus Trockenblumen. „Der musste ja auch eine ganze Woche im Camper frisch bleiben“, sagt die Braut locker, dann ist wieder Zeit für ein Festival-Bier, und natürlich ein Hoch auf das Brautpaar. (Kim Hornickel)