Co-Abhängigkeit: Eine Suchterkrankung hat nicht nur ein Opfer

Von: Kristin Weber

Alkoholsucht ist für die Angehörigen häufig ein Tabuthema. Die Suchtberaterin Andrea Böhnke rät den Angehörigen, auf sich selbst zu achten und es den Süchtigen so ungemütlich wie möglich zu machen. © Alexander Heinl/dpa

Eine Suchterkrankung, ob Alkohol, Tabletten, Drogen oder Spielsucht, hat nicht nur ein Opfer. Meistens leiden alle, die sich in einem System befinden.

Eschwege – Das heißt auch die Angehörigen, Familie und Freunde. Im eindringlichen Vortrag „Suchterkrankung und Co-Abhängigkeit“ von Suchtberaterin Andrea Böhnke beim Verein Aufwind in der Eschweger Neustadt legte sie den Fokus auf die Angehörigen.

Zuerst schilderte sie aber das Problem: Wenn jemand, der oder die zum Beispiel alkoholkrank sei, am Tag bis zu 18 Bier trinke – solche Beispiele kennt die Beraterin aus ihrer Tätigkeit – nehme die betroffene Person das selbst meistens gar nicht wahr. In ihrer Wahrnehmung trinke sie immer nur ein Glas Bier, wie oft am Tag, das werde nicht mitgezählt, sondern vielmehr verdrängt.

Suchtberaterin Andrea Böhnke. © KRISTIN WEBER

Manche Süchtige erfänden eine Legende, die ihr Verhalten aufwerte, etwa: „Ich trinke mit Stil – wenn, dann nur Wein und auch nur teuren.“ Was sich da einstelle, sei bei Süchtigen eine Gehirnwäsche, die sie sich selbst verpassten. „Die Erkrankung führt dazu, dass sich die Süchtigen selbst belügen, sie verleugnen und bagatellisieren ihr Verhalten.“ Manche Alkoholiker verstünden es mit Geschick über Jahre hinweg, den Partner zu täuschen. Überall in verborgenen Ecken hätten sie kleine Alkoholverstecke, an denen sie sich bedienten. Das abendliche Feierabendbier sei dann nur das Alibi, um den Alkohol im Atem zu erklären.

Einige versuchten nach außen hin besonders engagiert und zuverlässig zu wirken, um nur keinen Verdacht zu erregen. Wenn der Ehepartner oder die Familie jedoch über die Sucht im Bilde seien, führe das bei ihnen zu einer Dauerbelastung, zur Anfälligkeit für Krankheit und Unfälle. Weil sie machtlos seien.

Die eigene Sucht könne nur der Betroffene selbst konfrontieren, sich in Therapie begeben, aber dazu müsse er selbst den Willen zur Veränderung haben. Wie schwierig das sei und wie schwer vor allem für die Familie zu ertragen, veranschaulichte eine Angehörige, die Mutter einer heroinabhängigen jungen Frau. Ihr Studium musste die Tochter abbrechen, sie durfte zu Hause wieder einziehen, doch als sie nur Freunde aus dem Drogenmilieu mitbrachte, musste eine eigene Wohnung her.

Die Mutter konnte ihre Tochter nicht mehr erreichen, konnte sie nicht vom Drogenkonsum abbringen, versuchte immer wieder, ihr im Leben zu helfen, war aber vor allem zur Zuschauerin des langsamen Verfalls verdammt.

„Irgendwann muss man sich sagen, offenbar ist es noch nicht schlimm genug für meine Tochter, sie muss noch tiefer fallen, um an den Punkt zu gelangen, an dem sie selbst da rauswill“, sagte die Mutter. Die Feststellung klingt hartherzig, ist aber von Verzweiflung und Resignation durchdrungen. Klar wurde: Der Sucht hilflos zuschauen zu müssen, ist das Schwerste überhaupt und macht die Angehörigen krank. „Das ist eine Zerreißprobe“, sagte Andrea Böhnke. „Ich empfehle den Angehörigen, auf sich selbst zu achten und sich zu entlasten – und es dem Süchtigen so ungemütlich wie möglich zu machen. Das ist alles, was sie tun können.“ (Kristin Weber)