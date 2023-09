Das Team von der städtischen Kanalreinigung

Von: Marius Gogolla

Sorgen für saubere Kanäle in Eschwege und Umgebung: die Mitarbeiter der Kanalreinigung (von links) Matthias Buchbach, Leon Zindel, Torsten Seeger und Thomas Ohnesorge vor zwei Hochdruckfahrzeugen. © marius gogolla

Mehr als alle anderen Kommunen im Kreis sichert die Kreisstadt Eschwege die Daseinsvorsorge ihrer Einwohner und der Umland-Gemeinden. Wir stellen die Einrichtungen nach und nach vor. Heute: die Kanalreinigung.

Eschwege – Ein weit verzweigtes Netz liegt verborgen unter den Straßen und Häusern von Eschwege: Kanäle, die das Abwasser der Haushalte transportieren. Ziel des Abwassers ist das städtische Zentralklärwerk in Eschwege, in dem die insgesamt 180 Kilometer langen Kanäle aufeinandertreffen. Für den sauberen Abfluss zuständig ist das Team der Kanalreinigung.

Sie garantieren mit ihrer täglichen Arbeit die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser, um die Hygiene und den Schutz vor der Stauung von Wasser aufrechtzuerhalten.

120 Liter pro Person

Bei jedem Duschen, Händewaschen oder Spülen der Toilette wird Abwasser produziert. In Deutschland sind es durchschnittlich 120 Liter pro Kopf an einem Tag. Dieses fließt ab durch unterirdische Kanäle. Der Durchmesser der Kanäle variiert: Ein Hauptkanal ist durchschnittlich um die 60 Zentimeter breit, es gibt aber auch Kanäle mit einem Durchmesser von nur 20 bis 30 Zentimetern.

Verstopfungen können so leicht entstehen, wenn Dinge in der Kanalisation landen, die dort nicht hineingehören. Zum Sauberhalten der Kanäle kommen die Hochdruckspülfahrzeuge der Eschweger Kanalreinigung zum Einsatz. „Unser Team säubert die Kanäle mit Reinigungsdüsen“, erklärt Torsten Seeger, Leiter des Sachgebietes Kanalisation. „Diese spülen durchschnittlich mit einem Druck von 80 Bar.“ Das entspricht dem Druck von rund 80 Kilogramm auf eine Fläche von ein mal einem Zentimeter. Der Maximaldruck beträgt 150 Bar.

Rückspülung

Das Wasser, das zur Reinigung in die Kanäle gesprüht wird, kommt aus den bis zu 11 000 Liter fassenden Tanks der Hochdruckspülfahrzeuge. „Pro Minute schießen rund 320 Liter Wasser aus der Reinigungsdüse“, sagt Seeger. „Die Wassermenge reicht für etwa zwei Stunden. Wenn der Tank auf dem Fahrzeug leer ist, wird Wasser aus dem Kanal zurück ins Fahrzeug gepumpt.“ Dabei wird natürlich nicht nur Wasser eingesaugt, auch Partikel aus dem Abwasser landen im Hochdruckspülfahrzeug. Das eingesaugte Material wird auf Trockenwiesen in der Kuhtrift in Eschwege ausgestreut.

Pro Tag schafft es das Team der Kanalreinigung, eine Strecke von etwa 800 bis 1600 Metern zu reinigen. „Es kommt aber auch stark auf die Wetterbedingungen an“, sagt Seeger. „Wenn ein Kanal extrem verschmutzt ist, zum Beispiel nach einem Starkregen, kann es auch passieren, dass wir nur 100 Meter am Tag reinigen können.“

Austritt eines Kanals an der Kuhtrift in Eschwege: Hier fließt Regenwasser in die Werra. © Gogolla, Marius

Bauwerke

Gerade Starkregenereignisse wirken sich auf die Kanäle aus. Um zu verhindern, dass Abwasser aus den Kanälen in natürliche Gewässer gelangt, gibt es zahlreiche unterirdische Bauwerke. Sie dienen vor allem der gleichmäßigen Verteilung der Wassermengen, wie etwa die Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken. Ein solches Rückhaltebecken befindet sich zum Beispiel vor der Marktkirche in Eschwege. In etwa drei Meter Tiefe liegt dort ein 150 Kubikmeter großer, viereckiger Raum.

Kontrolle

Die Kanäle, die das Abwasser in Richtung Klärwerk transportieren, bestehen meist aus Beton oder Stahlbeton. Jedes Jahr werden die Kanäle durch die Befahrung mit einer Kamera auf Schäden überprüft. Im Anschluss werden die Bilder ausgewertet. Diese dienen als Grundlage für die durchzuführenden Kanalreparatur- und Kanalbaumaßnahmen. Auch die Regenüberlauf- und Rückhaltebecken werden regelmäßig von den Mitarbeitern der Kanalreinigung kontrolliert. „Ein Zugang zu den Rückhaltebecken ist über einen Schacht möglich“, sagt Seeger. „Wir kontrollieren die Becken und Pumpwerke, um zu gewährleisten, dass alles sauber abläuft.“

Die Pumpwerke dienen der Förderung des Wassers. Die gleichmäßige Verteilung des Abwasserstroms schützt vor dem Überlaufen des Kanalnetzes und des Klärwerkes. In der Regenwasserkanalisation schützen Ausgleichsbecken Überflutungen. Die Bekämpfung von Ratten gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich der Kanalreiniger.

Regenüberlaufbecken in Oberdünzebach: Im Normalfall liegen die Becken unter der Erde. © Gogolla, Marius

Interkommunal

„Wir sind nicht nur für die Eschweger Kanäle zuständig“, sagt Seeger. „Wir führen Arbeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit aus.“ So führt das Team Kanalreinigung Arbeiten für Umlandgemeinden aus, unter anderem in Weißenborn, Wanfried und Berkatal. Zusätzlich werden Aufträge für Hessen Mobil und bei Bedarf in anderen Gemeinden durchgeführt.

Falls der Abfluss in der Wohnung oder im Haus verstopft ist und die Verstopfung nicht gelöst werden kann, steht die Rufbereitschaft des Teams Kanalreinigung bereit – 24 Stunden am Tag. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Kosten allerdings selbst tragen“, sagt Seeger. „Die Verstopfungen können unterschiedliche Gründe haben. Aber wenn wir mit unserem Hochdruckspülfahrzeug vorbeikommen, wird die Verstopfung gelöst.“ (Marius Gogolla)