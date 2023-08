Open-Flair-Sicherheitsbilanz und Abreise

Von: Tobias Stück

Teilen

Behalten den Überblick: Christian Sasse, Leiter des Stabs Gefahrenabwehr (links), und Polizeihauptkommissar und Einsatzleiter der Polizei Markus Peters im Gefahrenabwehrzentrum mit Blick auf den Campingplatz zwischen Eschwege und Grebendorf. © Tobias Stück

Während 20.000 Festivalbesucher gefeiert haben, stand im Hintergrund ein großes Team an Katastrophenschützern bereit, die sich darum kümmern, dass im Notfall alles reibungslos abläuft.

Eschwege – Im sogenannten Gefahrenabwehrzentrum des Werra-Meißner-Kreises oberhalb des Campingplatzes wurden das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und Polizei aus einem Raum heraus koordiniert. Jeden Tag gab es eine Sicherheitsbesprechung, in der sich die Führungskräfte über die Lage des Tages mit dem Veranstalter vom Arbeitskreis Open Flair abstimmten. Wo sind besondere Aktionen geplant? Gibt es ein Feuerwerk? Wann werden die größten Besucherströme erwartet? Wie sind die Wetterprognosen?

Vor zwei Dingen hatten die Verantwortlichen um Christian Sasse, Leiter des Stabs Gefahrenabwehr beim Werra-Meißner-Kreises, nämlich besonderen Respekt: Massenpanik und schwere Unwetter. Dann müssen alle Helferinnen und Helfer schnell reagieren und perfekt zusammenarbeiten. Deswegen ist seit sechs Jahren die Leitung im Gefahrenabwehrzentrum untergebracht, wo alle Informationen zusammenlaufen und schnell – teilweise auf Zuruf – weitergeleitet werden.

Die Einsatzkräfte konnten dabei auf die Videotechnik der Polizei zurückgreifen. Im Gefahrenabwehrzentrum saßen speziell geschulte Kollegen, die die Besucherströme auf Monitoren überblickten. Dazu griff die Polizei auf fest installierte Kameras, einen Videoanhänger mit herausfahrbaren Kameras und ein mobiles Video-Fahrzeug zurück.

„Wenn wir ein Problem erkennen, können wir uns im Gefahrenabwehrzentrum blitzschnell mit der Einsatzleitstelle nebenan abstimmen“, sagt Polizeihauptkommissar Markus Peters.

Rund 300 Einsatzkräfte wurden aus dem Kontrollraum koordiniert. Die größte Einsatzgruppe war das DRK, berichtet Sasse. Aus allen Teilen Hessens kamen Sanitäter zusammen, die sich um die Gesundheit der Festivalbesucher kümmerten. Kreislaufprobleme aus den unterschiedlichsten Gründen, kleinere Verletzungen, je nach Wetterlage Hitzeerschöpfung oder auch mal eine große Anzahl an Wespenstichen.

Was nicht vom Sanitätsdienst an der Radio-Bob-Bühne, an der Seebühne oder auf dem Campingplatz, wo auch Ärzte und mobile Notärzte anzutreffen sind, behandelt werden konnte, wurde ins Eschweger Krankenhaus geschickt. Auf die Feuerwehr kam in den Tagen des Festivals laut Sasse nur eine sekundäre Rolle zu.

Feuer sei bisher ein kleineres Problem gewesen. Grills auf dem Campingplatz seien eine Gefahrenquelle. „Weil die Zelte so dicht an dicht stehen, besteht allerdings die Gefahr, dass ein Feuer schnell übergreifen würde“, sagt Sasse. Deshalb war ein Tanklöschfahrzeug der Eschweger Feuerwehr mit einem Trupp am Campingplatz stationiert.

Für die DLRG war das Open Flair beispielsweise der größte Einsatz des Jahres, wie der technische Leiter Martin Sunkel erklärte. Eine Woche waren sie an den Eschweger Seen, an der Werra, im Schwimmbad und in den Sanitätszelten mit 75 Mitgliedern aus dem gesamten Bezirk im Einsatz, damit den 20.000 Festivalbesuchern im Wasser nichts passieren konnte. (Tobias Stück)