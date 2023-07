Das Forsthaus im Schlierbach wird neu aufgebaut

Von: Tobias Stück

Aktueller Stand: Das ehemalige Forsthaus wurde sukzessive abgerissen und durch einen zeitgemäßen Neubau in den Proportionen des ehemaligen Forsthauses ersetzt. © Büro für Ingenieurbiologie und Landschaftsplanung BIL Witzenhausen/Göttingen

Über Jahrzehnte war das Forsthaus Schlierbach ein beliebtes Ausflugsziel. Nach langem Leerstand wird es derzeit umgebaut. Ein Therapiezentrum und auch ein Waldcafé sollen entstehen.

Oberdünzebach – Diese Gebäude weckt gerade bei den ältren Werratalern viele Erinnerungen. Nur einen Katzensprung von Eschwege entfernt entwickelte sich das Forsthaus Schlierbach zu einem beliebten Ausflugslokal im 20. Jahrhundert und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Stadtförster Wilhelm Lingelbach, von 1957 bis 1973 Elli Danzer oder in der Neuzeit die Eheleute Albrecht, die 1979 in das Haus einzogen und es bis 1995 führten, gehörten zu den erfolgreichen Pächtern. Jetzt wird das historische Anwesen von Grund auf neu aufgebaut und soll auch für die Öffentlichkeit wieder geöffnet werden.

Das Konzept für das Forsthaus Schlierbach

Dr. Hans Kankam, Geschäftsführer des Investor Psych Care plant hier die Kombination eines Therapiezentrums mit einem Ausflugslokal. Das vom Investor vorgelegte Konzept sieht laut Bebauungsplan den Betrieb einer Ausflugsgastronomie in Verbindung mit den vorhandenen Wanderwegen vor. Das ehemalige Forsthaus soll als eine Tagungs- und Seminarstätte für therapeutische Angebote im naturnahen Rahmen genutzt werden.

Kankam ist in leitender Position in der Kasseler Organisation „Institut Progressum“ tätig. Genau wie in Kassel sollen im Forsthaus Schlierbach in Zukunft Seminare, Training und therapeutische Veranstaltungen angeboten werden: Unter anderem werden Waldbaden (Shinrin-Yoku), Achtsamkeitsübungen und Wanderungen angeboten. Das Ziel ist, „einen Einklang mit der Natur zu erleben und Ruhe in der Natur zu finden, ohne durch Lärm oder andere Belästigungen gestört zu werden“. Während der Therapie gibt es keinen Lärm, im Café wird keine laute Musik gespielt. Das Haus soll für kleine Gruppen bis zu maximal neun Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen von acht Mitarbeitern sozialpädagogisch unterstützt werden.

Forsthaus Schlierbach war stark in Mitleidenschaft gezogen

Schon vor einigen Jahren hatte Kankam das Anwesen gekauft. Schnell wurde klar, dass die Bausubstanz nicht zu erhalten war. Insbesondere das Dach war durch den seit Längerem anhaltenden Leerstand sehr in Mitleidenschaft gezogen, urteilte das Architekturbüro Luther in einer Zustandsbeschreibung. Das ehemalige Forsthaus wurde sukzessive abgerissen und durch einen zeitgemäßen Neubau in den Proportionen des ehemaligen Forsthauses ersetzt.

Wieder Gastronomie im Forsthaus Schlierbach geplant

Die geplante Gastronomie knüpft an die jahrzehntelange Tradition des Forsthauses an. Sie soll insbesondere Nutzern der vorbeiführenden Wanderwege eine Einkehr ermöglichen und so die touristische Attraktivität des Gebietes stärken. Die Gastronomie wird deshalb für die Öffentlichkeit zugängig sein und richtet sich an Tagesbesucher und Wanderer. 24 Plätze sind in dem sogenannten „Waldcafé“ angedacht.

Speisen und Getränke werden von regionalen Produzenten bezogen. „Das Prinzip soll auf der Zusammenarbeit und Vernetzung mit regionalen Kleinbetrieben zur Erhaltung des gastronomischen Kulturguts und der Nachhaltigkeit beruhen“, heißt es in den Angaben des Investors. Die Küche wird klassisch nordhessisch sein, Bier gibt es von heimischen Brauereien, Wein von hessischen Winzern.

Diese Version des Forsthauses im Schlierbach wurde 1800 errichtet und 1974 wieder abgerissen. Repro: Siegfried Furchert © Furchert, Siegfried

Forsthaus Schlierbach wurde 1579 erstmals errichtet Das Forsthaus im Schlierbach wurde schon 1579 als Wohn- und Amtssitz des Stadtförsters erbaut. 1800 wurde es erneuert, Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine Waldwirtschaft angegliedert. Unweit von Eschwege gelegen entwickelte sich das Lokal als beliebtes Ausflugsziel für den Sonntagsspaziergang. 1965 entsprach das Haus nicht mehr den baulichen Voraussetzungen und die sanitären Anlagen waren nicht mehr zeitgemäß. Das Ausflugslokal wurde geschlossen und 1974 das Gebäude abgerissen. An gleicher Stelle wurde 1975 ein modernes Haus errichtet, das ab 1992 leer stand und im Mai 1997 einem Feuer zum Opfer fiel. Experten des Landeskriminalamtes bestätigten die Vermutung der Eschweger Kriminalpolizei: Brandstiftung durch Einbrecher, die ohne Beute abziehen mussten und wohl aus Verärgerung das Feuer legten.

An gleicher Stelle wurde ein einfaches Bauwerk errichtet, 2005 hier ein Café eröffnet. Seit mehr als einem Jahrzehnt war das Forsthaus Schlierbach aber ungenutzt.

Brandstiftung: Wohl aus Frust hatten Einbrecher den Neubau des Forsthauses 1997 angezündet. © WR-Archiv

Die Stadt Eschwege hatte sich gewünscht, „den historisch gewachsenen Standort für ein Ausflugslokal wieder in Betrieb zu nehmen“. Der Betriebsleiter bekommt ein Häuschen hinter dem großen Gebäude. Seine Präsenz soll Einbrüche und Vandalismus verhindern. Der Bebauungsplan ist übrigens im Eschweger Rathaus ab Montag bis zum 1. September einsehbar. (Tobias Stück)