Von A wie Anreise bis Z wie Zeltplatz: Das ist das Eschweger Kultfestival

Es ist wieder soweit: von Mittwoch bis Sonntag, 9. bis 13. August, herrscht in Eschwege wieder Ausnahmezustand. Zum 39. Mal findet das Open Flair auf und rund ums Eschweger Werdchen statt.

A wie Awarenesscrew: Das Open Flair soll ein Ort sein, an dem sich alle sicher und willkommen fühlen. Um das sicherzustellen, gibt es dieses Jahr erstmals die Awarenesscrew. Die Gruppe kümmert sich während des Festivals (und darüber hinaus das ganze Jahr) um Anliegen der Festivalfans. Vor Ort leisten sie in schwierigen Situationen, wie beispielsweise Gewalt, sexuelle Übergriffe oder Beleidigungen Unterstützung. Aber auch bei Themen wie Menstruationsartikel, Ausschreitungen oder Notsituationen jeder Art hilft die Awarenesscrew weiter.

B wie Barrierefreiheit: Für Menschen im Rollstuhl gibt es auf dem Hauptgelände einen ausgewiesenen Extraeingang, an der Seebühne erfolgt der Einlass über den Ausgang. Außerdem gibt es auf dem gesamten Festivalgelände rollstuhlgerechte Toiletten. Zum Duschen gibt es ein kostenloses Shuttle, welches Menschen mit Behinderung zum Schwimmbad und wieder zurück fährt. Dort gibt es eine barrierefreie Dusche.

C wie Coworking Space: Erstmals kann in diesem Jahr beim Open Flair gearbeitet oder für die Uni gelernt werden. Nur wenige Meter vom Werdchen entfernt gibt es Arbeitsplätze und schnelles Internet. Nur Arbeitsgeräte müssen selbst mitgebracht werden.

D wie Dosenpfand: Dosen und Flaschen – beispielsweise vom Weg-Bier – dürfen nicht einfach in die Mülltonne oder gar auf den Boden geworfen werden. Pfand und Glasmüll kann am Infopoint auf dem Campingplatz, am Einlass zum Werdchen, am Alten E-Werk / Hofbühne, am Seegelände und am Elektrogarten abgegeben werden.

E wie Erste Hilfe: Während des Festivals sind Retterinnen und Helfer mobil auf dem Gelände unterwegs, aber auch an den folgenden festen Standorten zu finden. Auf dem Werdchen: links neben der Radio Bob-Bühne und rechts neben der Freibühne (DRK). Seebühne: am Infopoint bzw. rechts neben der Bühne (DRK) und am Steg zum See, links neben dem Merchandise-Zelt (DLRG). Am Campingplatz: im Bürobereich (DRK) und an der Feuerwache am Lichtturm.

F wie Foodsharing: Wer zu viel Essen mitgebracht hat, kann dieses beim sogenannten Fairteiler abgeben. Auch wem etwas fehlt, kann dort vorbeischauen. Bei der Abreise am Montag können dort ebenfalls nicht angebrochene Vorräte abgegeben werden – alle gesammelten Lebensmittel gehen anschließend als Spende an die Eschweger Tafel.

G wie Geldautomaten: Auf dem Festivalgelände gibt es keine Geldautomaten weit und breit. Hier könnt ihr in der Eschweger Innenstadt bei verschiedenen Banken Geld abheben:

Commerzbank: Bahnhofstraße 28

Sparda Bank: Marktplatz 13

Sparkasse: Friedrich-Wilhelm-Straße 40-42

Sparkasse: Thüringer Straße 28 (im Kaufland-Markt)

VR-Bank: Marktstr. 19-21

VR-Bank: Reichensächser Straße 10

Deutsche Bank: Forstgasse 26

H wie Haustiere: Sie sind treue Begleiter, aber auf dem Festivalgelände – auch zum eigenen Schutz – streng verboten. Hunde sind zwar auf dem Campingplatz erlaubt, aber ob das so gut für den Vierbeiner ist, muss sich jeder vorher sehr gut selbst überlegen

I wie Infopoint: Auf dem Festivalgelände an der Seebühne und der Radio Bob-Bühne befindet sich jeweils rechts neben der Bühne ein Infopoint. Hier gibt es alle Informationen rund um das Festival, Programmhefte, Gehörschutz und Regenponchos.

J wie Jede*r ist willkommen: Rassismus, Sexismus, Homophobie/Queerfeindlichkeit und Ableismus haben beim Eschweger Kultfestival nichts zu suchen. Personen, die diskriminierende Verhaltensweisen an den Tag legen, sind nicht erwünscht.

K wie Kulturpass: Wer im Jahr 2005 geboren wurde, und in diesem Jahr 18 wird, konnte mit dem Kulturpass kostenlos ein Ticket für das Open Flair buchen. Bestätigte Tickets können im Flair-Büro, Mangelgasse 19 (im E-Werk) in der Zeit von 9 bis 17 Uhr abgeholt werden oder direkt am Campingplatz ab dem 8. August. Handys mit App und Bestätigungs-QR-Code sind nötig.

L wie Lautstärke: Da das Open Flair im Innenstadtbereich und in der Nähe von Wohngebieten stattfindet, wird von den Anwohnern während der fünf Festivaltage viel Toleranz verlangt. Ab 1 Uhr ist auf dem Werdchen Schluss, auf der Seebühne wird bis zwei Uhr gespielt. Ebenfalls um zwei sollen die Anlagen auf dem Campingplatz abgestellt werden.

M wie Müll: 20 000 Festivalbesucher und -besucherinnen hinterlassen eine Menge Müll, darunter sogar Zelte und Sofas. Deshalb ist es wichtig, den eigenen Müll an den zwei Rückgabestationen zu entsorgen: zwischen den Parkplätzen und dem Eingang zwischen C4/C5 sowie im Service-Bereich am Camping-Ost. Dort kann man gegen einen vollen Müllsack Müllpfand von 5 Euro eintauschen. An den Hauptwegen stehen zusätzliche Müllcontainer.

N wie Nachtwachen: Die sorgen sowohl vor den Bühnen als auch auf dem Campingplatz dafür, dass nichts schiefgeht. Hier sind alle Besucher sicher.

O wie Organisatoren: Der Arbeitskreis Open Flair mit rund 100 Mitarbeitern sorgt Jahr für Jahr dafür, dass das Festival ein Erfolg wird. Vor, während und nach des Flairs kommen fast 1000 Helfer dazu.

P wie Papiere: Alle wollen beim Open Flair Spaß haben; Ausweis und Versicherungskarte sollten aber trotzdem mitgenommen werden. Eventuell auch Führerschein einstecken, wer Merchandise kaufen will, braucht eine EC-Karte.

Q wie Qualität: Beste Musik und Kultur erwarten euch beim Open Flair. Beliebte Künstler wie Cro, die Sportfreunde Stiller, Bosse und die Donots sorgen für ordentlich Stimmung. Das beliebte Open-Flair-Slam findet ebenfalls wieder statt, auch Suchtpotenzial und Reis Against The Spülmaschine sind natürlich wieder mit dabei.

R wie Runningorder: Diese könnt ihr täglich auf den Flair-Sonderseiten ablesen. Wir informieren außerdem über aktuelle Änderungen im Programm – also haltet die Augen offen.

S wie Strom: Ohne Strom geht’s auch beim Festivalbesuch nicht. Deshalb können auf dem Campingplatz mobile Batterieboxen geliehen werden. Wenn die sogenannten Powerstationen leer sind, können sie gegen eine neue getauscht werden. Wichtig: Geräte über 500 Watt, also beispielsweise eine Kaffeemaschine oder Herdplatten, funktionieren damit nicht.

T wie Toilettenpapier: Auf den Dixitoiletten ist es häufig leer, bringt jeder erprobte Festivalbesucher sein eigenes Toilettenpapier mit. Lieber eine Rolle zu viel als eine Rolle zu wenig – notfalls gibt es in den Drogerien in der Innenstadt Nachschub.

U wie Unwetter: Am Flair-Samstag ist Unwetter vorhergesagt. Damit alle Festivalfans sicher sind, gibt es für alle, die ohne Auto oder Wohnmobil angereist sind, sichere Orte auf dem Gelände: Reithalle im Postweg, E-Werk und Stadthalle (beides Wiesenstraße), Turnhalle der Friedrich-Wilhelm-Schule, Parkhaus am Hospitalplatz und Schlossplatz (Schlossgalerie), Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule. Und wenn dies nicht ausreichen sollte: Turnhallen der Beruflichen Schulen und des Oberstufengymnasiums.

V wie Verkehrskontrollen: Bei An- und Abreise sollten sich die Festivalfans auf allgemeine Verkehrskontrollen der Polizei einstellen. Die ist generell während der Flair-Tage im Einsatz – die Eschweger Polizeiwache ist unter 0 56 51/92 50 zu erreichen. Im Notfall sollte Hilfe über den Notruf 110 angefordert werden.

W wie Werratalsee: Das ist der See hinter der Seebühne mit mehreren Stränden. Bietet eine herrliche Erfrischung.

X wie Xof Retep: So schriebt sich Main-Act Peter Fox rückwärts. Er bildet den krönenden Abschluss des diesjährigen Open Flairs. Am Sonntag spielt Fox ab 22.30 Uhr auf der Radio-Bob-Bühne.

Y wie Youtube: Auf dem Youtube-Kanal vom Open Flair könnt ihr Trailer oder Interviews mit den Bands des Flairs anschauen: youtube.de/ user/openflair-festival

Z wie Zeltplatz: Rund 15 000 Menschen tummeln sich in diesen Tagen auf dem Zeltplatz des Festivals. Insgesamt werden mehrere abgeerntete Getreidefelder als Camps genutzt. Bei der Anreise heißt es allerdings: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Plätze können frei gewählt werden – wer also einen Lieblingsplatz hat, muss rechtzeitig auf dem Gelände am Start sein. (Theresa Lippe)