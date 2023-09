Die Bundespolizei hält seit 70 Jahren am Standort Eschwege fest

Von: Tobias Stück

Ein Blick von oben: das Aus- und Fortbildungszentrum liegt inmitten des Stadtgebiets. © Privat

Seit 70 Jahren gehört die Bundespolizei – früher Bundesgrenzschutz– zu Eschwege. Wir blicken in der Geschichte zurück und erklären, wie das Jubiläum am 17. September gefeiert wird.

Eschwege – Als Anfang September 1953 die ersten Bundesgrenzschützer in die ehemalige Wehrmachtskaserne einzogen, war ihnen sicherlich nicht bewusst, dass sie diejenigen sind, die eine Ära begründen werden. Denn der Bundesgrenzschutz (BGS) wird in den nächsten sieben Jahrzehnten nicht nur eine leer stehende Kaserne nutzen, sie waren gekommen, um zu bleiben. Das war nicht immer einfach, weil mehrfach die Schließung im Raum stand. Inzwischen ist das Eschweger Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei, wie sie sich heute nennt, eine feste Größe innerhalb der Behörde. Mit Selbstbewusstsein wird das 70-jährige Standortjubiläum deshalb nächstes Wochenende mit der Bevölkerung gefeiert.

Die Anfänge vom Bundesgrenzschutz in Eschwege

Die sogenannte Hindenburgkaserne wurde 1936 „Auf der Rinne“ von der Wehrmacht für das III. Bataillon des Infanterie-Regiments 86 erbaut. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bezog 1945 die US-Armee die Kaserne und unterhielt hier die sogenannte „Ordonance School . Die zog 1953 nach Füssen um. Im August zogen anschließend die ersten Beamten des Bundesgrenzschutzes hier ein. Am 12. September folgte der Einmarsch aller Bediensteten.

Der Standort Eschwege war für den Bundesgrenzschutz in der Folgezeit natürlich sehr günstig. Nur wenige Kilometer weiter verlief die ab 1961 stark gesicherte innerdeutsche Grenze. Schnell wurde der BGS in Eschwege akzeptiert und auch die Bundesbehörde fühlte sich von Beginn an mit der Stadt auf innige Weise verbunden.

Krisenjahre für den Standort Eschwege

Als 1989 die Mauer fiel, war das nicht nur ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Gleichzeitig wuchs die Sorge, dass der Bundesgrenzschutz überflüssig werden könnte, der Standort Eschwege aufgegeben würde. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung verhinderten die Standortleitung und die Stadt Eschwege eine Schließung. „Wir haben damals eine gute Argumentation aufgebaut, und wir wussten, dass die Bevölkerung hinter der Bundespolizei steht“, sagte der damalige Eschweger Bürgermeister Jürgen Zick rückblickend.

Die Bundespolizei gehört zu Eschwege: Seit rund zehn Jahren wird die Vereidigung der neuen Auszubildenden öffentlichkeitswirksam auf dem Marktplatz veranstaltet © links

Inzwischen war aber auch klar, dass der Bundesgrenzschutz sich neu erfinden würde. Zu den Aufgaben der Bundespolizei, wie der BGS ab 2005 genannt wurde, gehören heute insbesondere und weiterhin der Grenzschutz, die Bahnpolizei und Luftsicherheit. Die Bundespolizei ist auch in der Kriminalitätsbekämpfung tätig. Sie schützen Gebäude der Bundesrepublik, übernehmen Aufgaben im Notstands- oder Verteidigungsfall und arbeiten auch international.

Der Standort der Bundespolizei in Eschwege heute

Für all diese vielfältigen Aufgaben müssen die Auszubildenden der Polizei geschult werden. Eschwege wurde zu einer Akademie der Bundespolizei und bildet jedes Jahr mehrere Hundert Anwärter aus. Auch Fortbildungen der fertigen Beamten finden in Eschwege statt.

2015 hatte die Bundespolizei eine große Ausbildungsoffensive gestartet, von der das Aus- und Fortbildungszentrum in Eschwege besonders profitierte. „Über Jahre sind die Ausbildungszahlen stabil und auch für die Zukunft gesichert“, heißt es vonseiten der Bundespolizei. Neben rund 450 Auszubildenden, die teilweise auch auf dem Gelände stationiert sind, kommen in Eschwege mehrere Hundert Festangestellte dazu, die oftmals in Eschwege eine Heimat gefunden haben.

Der Zulauf an Auszubildenden hat die 87 Jahre alte Kaserne aber an ihre räumlichen Grenzen gebracht. Natürlich wurde sie zwischendurch immer wieder modernisiert. „Um jungen Menschen eine moderne Ausbildungsstätte zu bieten, muss aber noch mehr und vor allen Dingen schneller investiert werden“, sagt der Bundestagsabgeordnete Michael Roth. Seit rund zehn Jahren steht eine Erweiterung der Kaserne im Raum, die Jahr für Jahr verschoben wird.

Zum Tag der offenen Tür gilt vor der Bundespolizei Parkverbot und eine Einbahnstraßen-Regelung. © Privat

18 Millionen Euro sind dafür im Bundeshaushalt vorgesehen, um Büros, Schulungsräume und Unterkünfte zu modernisieren. Unter anderem sollen Zwei- und Dreibettzimmer in Einzelzimmer umgewandelt werden. Erste Projekte wurden bereits umgesetzt, weitere Modernisierungen sollen 2024 folgen. Gerade wurde der Sportplatz erneuert, für die Kantine gibt es eine neue Küche.

Tag der offenen Tür bei der Bundespolizei am 17. September

Am Sonntag, 17. September will die Bundespolizei gemeinsam mit der Bevölkerung feiern. „Das gehört dazu, weil wir uns mit Eschwege und der Region eng verbunden fühlen“, sagt Standortleiter Benjamin Liehr, der seit 2021 verantwortlich ist. Das Programm beginnt um zehn Uhr und endet um 17 Uhr. Aus ganz Deutschland hat das 14-köpfige Organisationsteam Bundespolizei-Attraktionen zusammengesammelt. Gezeigt werden historische Fahrzeuge, ein Boot, Hubschrauber, Dienstfahrzeuge, Wasserwerfer oder Sonderfahrzeuge.

Vorgeführt werden Personenkontrollen, Entschärfungen, Grenzkontrollen, eine erkennungsdienstliche Behandlung oder eine Einsatzfahrt. Für die Kinder ist ein Kinderland aufgebaut. Es gibt zahlreiche Informationsstände und zahlreiche Verpflegungsstände über das gesamte Gelände verteilt.

Parken kann man am Tag der offenen Tür nicht direkt vor der Kaserne. Vom Parkplatz Werdchen ist ein Shuttleservice mit den Bussen der Bundespolizei eingerichtet, die in fünf- bis zehnminütigen Abständen pendeln. Am Eingang der Kaserne werden Hunderte Fahradstellplätze aufgebaut.

Bundesgrenzschutz und Bundespolizei im Wandel der Zeit: In den vergangenen 70 Jahren hat sich viel getan – nicht nur bei den Uniformen. © Bundespolizei Eschwege