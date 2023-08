Kinder zeigen ihre Werke bei Vernissage in Familienbildungsstätte

Von: Marius Gogolla

Eric hat sich eine Maske aus Pappmaché gebastelt. Außerdem hat er einen Fernseher gemacht und ein Bild gemalt. Für ihn war die künstlerische Ferienbetreuung in der Familienbildungsstätte ein großer Spaß. © Marius Gogolla

Eine Landschaft mit Wasserfall und bemoosten Gipfeln, eine Maske wie für einen Ball in Venedig und eine ganze Miniatur-Stadt in Schuhkartons – wenn Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, entstehen Kunstwerke.

Eschwege – Zusammen mit dem Künstler Stella Orlowski und der Künstlerin Chantal Wiechern haben 15 Kinder fünf Tage lang gebastelt, gemalt und Materialien bearbeitet, um daraus Kunst zu machen. „Das Beste war die Arbeit mit den Ytong-Steinen“, sagt Luana aus Eschwege. Sie hat ihren Stein zu einer kleinen Landschaft gestaltet, inklusive eines kleinen Beckens auf dem Gipfel. „An den Rändern läuft ein Wasserfall herunter, und obendrauf wächst Moos.“ Deutlich ist zu erkennen, dass Luana mit viel Sorgfalt an ihrem Projekt gearbeitet hat.

Die Ferienbetreuung für die Kinder fand in den Räumen der Familienbildungsstätte in Eschwege statt. Die Familienbildungsstätte hat die Veranstaltung in Kooperation mit der Jugendförderung der Stadt Eschwege angeboten. „Die Ferienbetreuung haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Stadt angeboten“, sagt Julia Schlarbaum von der Familienbildungsstätte. „Zum zweiten Mal gibt es das Kunst-Angebot und es wurde sehr gut von den Kindern angenommen.“ Im letzten Jahr habe nur ein Künstler das Projekt betreut, in diesem Jahr waren mit Chantal Wiechern, Inhaberin des Gestaltungsateliers Wiechern und erste Vorsitzende des Vereins Seelenhaus, sowie Stella Orlowski zwei Künstler mit dabei.

Luana aus Eschwege mit ihren Kunstwerken. © Marius Gogolla

„Wir wollen die Kreativität der Kinder fördern“, sagt Wiechern. „Ohne Druck, ohne Konkurrenzdenken, einfach nur so, wie sie es gut finden, die Dinge zu gestalten.“ Dass es gar nicht so einfach ist, die Kinder vom schulischen Denken, bei dem Wettbewerb und Leistungsdruck herrschten, für den Moment abzubringen, sei eine Herausforderung, so die Künstlerin. „Die freie Kunst soll für die Kinder erlebbar gemacht werden“, sagt Künstler Orlowski. „In den letzten fünf Tagen hat das auch gut geklappt, die Kinder haben sich im Spannungsfeld zwischen freier Kunst und der Gestaltung dekorativer Elemente bewegt.“

Für Benedikt und Linus war die Ferienbetreuung in der Familienbildungsstätte eine schöne Erfahrung. Die beiden haben Holzschwerter gebastelt. „Aus Pappmaché habe ich einen Leuchtturm gemacht“, erzählt Benedikt stolz. „Ein Meer aus einem Eierkarton habe ich auch gebastelt. Und wenn der Leuchtturm bei uns zu Hause ist, soll noch eine Kerze oben drauf.“ Damit der Turm leuchtet, wie Benedikt klarstellt. Auch sein Kumpel Linus hat viel mit dem Pappmaché gearbeitet. Mehrere Tierfiguren, darunter ein Löwe und ein Schwein, sind auf den Tischen zu finden.

Dass das Ferienangebot der Familienbildungsstätte gut ankam, zeigte sich nicht nur durch die Begeisterung der Kinder. „Die Eltern freuen sich über die Kunstwerke ihrer Kinder“, sagt Wiechern. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und würden uns freuen, das Projekt im nächsten Jahr wieder durchzuführen.“ Weil das Projekt im Rahmen der Ferienbetreuung stattfand, hat die Stadt Eschwege unter anderem die Kosten für das Material und die Verpflegung übernommen. Für die Kinder gab es täglich ein Mittagessen, um neue Kraft für die Kunst zu schöpfen.

Im Rahmen einer kleinen Modell-Stadt haben die Kinder Shops und Wohnhäuser gebastelt. © Marius Gogolla

„Für die Eltern ist die Ferienbetreuung ein wichtiges Angebot“, sagt Steffi Stuhl von der Jugendförderung der Stadt Eschwege. „Mit der Frühbetreuung ab 7.30 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr konnten die Eltern zur Arbeit gehen, ohne sich um eine alternative Betreuung für ihre Kinder kümmern zu müssen.“ Zusätzlich zu den beiden Künstlern waren Betreuungskräfte vor Ort, die sich um die Kinder gekümmert haben.

Jeden Tag haben Orlowski und Wiechern neue Materialien und Techniken mit den Kindern ausprobiert. Am Montag haben die kleinen Künstler gemalt, am Dienstag wurde mit Pappmaché und Gips gebastelt und am Mittwoch haben die Kinder Ytong-Steine bearbeitet und bemalt. Sogar ein kleiner Natur-Exkurs mit Orlowski stand an, bei dem die Kinder im Park an den Anlagen neue Kreativität schöpfen konnten. Am Donnerstag stand dann Mixed Media auf dem Plan, also unterschiedliche Formen der künstlerischen Gestaltung. „Das hat ganz viel Spaß gemacht“, sagt Eric. „Im nächsten Jahr will ich wieder dabei sein.“ (Marius Gogolla)