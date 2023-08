Die Geschichte des Open Flair: Nach der Schieflage kam der große Erfolg

Von: Tobias Stück

Sind dem Open Flair über die Jahrzehnte „troy“ geblieben: Die Fantastischen Vier hatten 1995 ihren ersten Auftritt auf dem Werdchen, 2019 folgte der vorerst letzte Gig an der Werra. Das Foto stammt von 2008. © Bernd Schoelzchen

Mittwoch startet das 39. Open Flair, im nächsten Jahr wird das 40. Open Flair stattfinden. Wir blicken auf Anfänge, Entwicklung, Schieflage und die Erfolgsgeschichte zurück.

Eschwege – 1985 nahm die Erfolgsgeschichte ihren Anfang. Sie war aber alles andere als geradlinig. Und schon das erste Open Flair stand unter keinem guten Stern.

Die Anfänge des Open Flair auf Burg Ludwigstein

Nach wochenlanger Hitze war am Wochenende vom 6. bis zum 8. September 1985 der Sommer auf einen Schlag beendet. Dauerregen, Temperaturen um 3 Grad Celsius in der Nacht und keinerlei Erfahrungen mit der Ausrichtung eines Festivals. Trotz des suboptimalen Starts war die Stimmung ausgelassen und verhinderte die bis heute dauernde Erfolgsgeschichte des Festivals nicht.

Der junge Ralph Nowag mit seiner Band Rotte Korah beim ersten Open Flair 1985. © Open Flair

1300 Besucher kamen, als das Open Flair zum ersten Mal auf der Burg Ludwigstein veranstaltet wurde. Von Beginn an dabei war Alexander Feiertag (58). Der Cheforganisator war 1985 Vorsitzender des Jugendzentrums Schlossmühle. Mit den Jugendlichen hatte er öfter kleinere Konzerte veranstaltet, bis sie sich sagten: „Wir wollen einmal im Jahr etwas Größeres machen.“ Die Bands der Erstauflage sagen nur Insidern noch etwas: Flatsch, Embryo oder Louisiana Red gehörten zu den ersten Künstlern. Als regionale Band war die Rotte Korah dabei. Manfred Mann’s Earth Band war der Topact. Kleinkunst wurde bei der Premiere nur untergeordnet angeboten, der Schwerpunkt lag auf der Musik.

Die Premiere auf Burg Ludwigstein war noch sehr alternativ geprägt. © Open Flair

Das erste Festival fällt auch noch unter die Kategorie „Erfahrungen sammeln“. Wegen des schlechten Wetters hat ein Großteil der Auftritte im Meißner-Saal der Burg stattgefunden. Der hatte nur einen Ausgang. „Für den Umbau der Bühne haben wir die Besucher per Megafon rausgeschickt“, erinnert sich Feiertag. Im Jahr danach wechselten die Veranstalter auf das Werdchen nach Eschwege – wegen der besseren Infrastruktur.

Die 1990er-Jahre des Open Flair in Eschwege

Auf dem Eschweger Werdchen hatte das Open Flair Platz, sich zu entwickeln. In einem großen Zirkuszelt war die Hauptbühne aufgebaut, später kam im Baumkreis die Freibühne dazu. In einem kleineren Zelt war die Kleinkunst zu Hause. Drumherum gruppierten sich zahlreiche Stände. Allerorten roch es nach Patchouli, die Dauerkarten wurden täglich mit einer großen Schere entwertet.

Doch auch das Amateurhafte kam an. Die Zuschauerzahlen stiegen. Nach 1300 im ersten Jahr kamen bald etwa 6000 Besucher zum Flair. Der Einzugsbereich konzentrierte sich auf den Werra-Meißner-Kreis und den Großraum Kassel. Bei der Auswahl der Bands und Kleinkünstler dominierte der persönliche Geschmack der Veranstalter. Philipp Boa, Marla Glen, Fury in the Slaughterhouse, The Bates, New Model Army, Bob Geldof oder Die Fantastischen Vier konnte man für rund 30 D-Mark pro Dauerkarte live erleben.

Die Schieflage des Eschweger Open Flair

Ab 1996 stand das Festival wegen steigender Kosten und hohem persönlichen Aufwand der Freiwilligen bei sinkenden Zuwendungen der öffentlichen Hand jährlich auf der Kippe. Ab 1997 übernahm Alexander Feiertag die hauptamtliche Stelle des Geschäftsführers. Der Etat für das gesamte Festival lag bei 450 000 D-Mark. Rund 75 000 Euro gab es an Zuschüssen, der Rest musste selbst erwirtschaftet werden. Ein Förderverein wurde gegründet. Das Festival 2000 brachte dem Arbeitskreis Open Flair ein Defizit von rund 100 000 D-Mark ein. Geldgeber mussten einspringen, um die Kulturveranstaltung überhaupt am Leben zu erhalten. Die Sparkasse sprang ebenso ein wie die Stadt Eschwege und der Werra-Meißner-Kreis. Junge, aktuelle und angesagte Bands fehlten nach Aussagen der Besucher.

Der Neuanfang des Open Flair in Eschwege vor 20 Jahren

Das Jahr 2003 war ein Schicksalsjahr in der 38-jährigen Geschichte des Open Flair. Das Desaster von 2000 hatte sich wiederholt. Das Festival befand sich am Scheideweg. Alles wurde auf den Prüfstand gestellt. „Wir mussten entscheiden, ob wir weiter ein Festival für uns machen wollten, oder ob wir uns den Zielgruppen anpassen“, erinnert sich Alexander Feiertag. Die Entscheidung war schnell gefallen, denn die finanzielle Situation nahm sie dem Arbeitskreis Open Flair ab. So erfand sich das Open Flair vor 20 Jahren noch einmal neu.

Das Festival wurde auf Besucher aus ganz Deutschland ausgerichtet. Für die Vergrößerung der Zielgruppe wurde mehr auf angesagte Bands geachtet. Der Termin wurde vom Juni auf das zweite Augustwochenende – meistens in den Sommerferien – verlegt. Die Bühnen wurden größer, die Spielorte vielfältiger. Die Änderungen haben gefruchtet. Seit 2009 ist das Festival jedes Jahr ausverkauft.

Große Namen sind beim Open Flair in Eschwege schon aufgetreten

Der Erfolg und die Vergrößerung der Zuschauerzahl von erst 6000, dann auf 15 000 und heute auf mehr als 20 000 macht das Festival in der Kleinstadt auch für große Namen interessant. Die Toten Hosen, Bad Religion, Limp Bizkit, Korn, Papa Roach, Billy Talent und The Hives – international bekannte Künstler, die eine Sache gemeinsam haben: Allesamt gaben sie ihre Musik bereits beim Open Flair zum Besten. Die Liste ließe sich vor allem nach Geschmack beliebig weiterführen, immer wieder schafften es die Organisatoren, in fast 40 Jahren Festival-Geschichte Weltstars an Land zu ziehen.

Open Flair ist für Eschwege ein bedeutender Wirtschaftsfaktor

„Das Open Flair ist ein Mega-Event und bringt uns bis zu 25 000 Festivalbesucher und Gäste in die Stadt“, sagt Wolfgang Conrad, ehemaliger Wirtschaftsförderer der Kreisstadt. Damit sei klar, dass die Veranstaltung nicht nur die Gästefrequenz und die Übernachtungszahlen in Eschwege signifikant erhöhe, sondern auch einen nicht mehr wegzudenkenden Wirtschaftsfaktor darstelle.

Der Umsatz vom Open Flair aus Kartenverkauf, Umsatzbeteiligung, Standgebühren und Sponsoring lag vor der Pandemie grob bei 3,5 bis vier Millionen Euro. Aktuellere Zahlen gibt es derzeit noch nicht, nachdem das Festival zweimal ausgefallen war. Ginge man von 20 000 Festivalgästen aus, würden diese pro Tag bis zu 50 Euro für Lebensmittel und andere Konsumgüter ausgeben. „Das ergibt bei wenigstens fünf Festivaltagen noch einmal einen Umsatz von rund fünf Millionen Euro – somit insgesamt circa acht bis neun Millionen Euro, die in die hiesigen Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Lebensmittelmärkte fließen“, so Conrad. Die Kosten für Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und den Campingplätzen seien darin noch nicht einmal eingerechnet.

Gleichzeitig sei das Open Flair unbezahlte Werbung. Viele Menschen kehren nach Eschwege und in das Werratal nach dem Open Flair zurück, um hier ihren Urlaub zu verbringen.

Das Open Flair in Eschwege während der Pandemie

In den Jahren 2020 und 2021 konnte das Eschweger Festival nicht wie gewohnt stattfinden. Abstands- und Hygieneregeln ließen ein großes Festival mit 20 000 Besuchern nicht zu. Die Organisatoren ließen sich in der Zwischenzeit Alternativen einfallen. Das sogenannte Insel-Flair im Baumkreis war eine Mini-Variante des Festivals. Mit Abstand gab es auf dem Werdchen Musikacts und Comedy für ein kleines Publikum. So wurde versucht, die finanziellen Schäden abzumildern. Die Künstler-Verträge, die eigentlich für das Open Flair 2020 abgeschlossen wurden, behielten größtenteils Bestand. So wurde das Festival 2022 in altbekannter Form wieder aufgenommen. So, als sei nichts gewesen. Die Stimmung sei von großer Wiedersehensfreude geprägt gewesen, beschrieb es Festivalchef Alexander Feiertag. (Tobias Stück)