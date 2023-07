„Die Kulisse bei der Deutschen Meisterschaft war einmalig“

Teilen

Vorname Name Funktion © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/B.Hoffman

Beim Finale der Stabhochspringer der Deutschen Meisterschaft am Rheinufer in Düsseldorf war auch das blaue Trikot des Eschweger TSV vertreten. Jan Volkmar landete mit übersprungenen 5,02 Metern auf dem achten Platz. Von der Atmosphäre des Wettbewerbs ist der 21-Jährige immer noch begeistert.

Mit einer guten Woche Abstand: Lass doch nochmal die DM Revue passieren. Wie war es?

Es war der Wahnsinn. Ich bin noch nie vor einer solchen Kulisse gesprungen. Die Atmosphäre war einmalig, etwa 2000 Menschen die uns Springer angefeuert haben. Ich habe den Wettbewerb als erster Springer eröffnet, war extrem aufgeregt, weil ich auch noch nie eine so hohe Anfangshöhe (Anm. 5.02 Meter) gesprungen bin. Dass es gleich beim ersten Versuch geklappt hat, war super.

Bei 5,22 Meter war dann aber Schluss.

Zuerst habe ich mich geärgert. Von der Höhe her hätte es gepasst, mir hat aber die Tiefe in der Matte gefehlt. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Ich bin mit für mich komplett neuen Stäben gesprungen und hatte außerdem mit einer Verletzung im Beugemuskel im Bein zu kämpfen. Deshalb bin ich im Nachhinein mit den 5,02 Metern völlig zufrieden. Die DM hat Riesenspaß gemacht.

Was steht diese Saison noch an?

Nicht mehr viel. Ich nutze die Zeit, die ich noch in Eschwege habe, zur Regeneration für mein Bein. Leider kann ich bei den Deutschen Meisterschaften im Zehnkampf nicht antreten, weil ich da schon wieder an der Universität in New Jersey sein muss, wo ich studiere.

Foto: Imago/beautiful sports