Drei Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Eschwege unterwegs

Blaulicht

+ © Friso Gentsch/dpa Drei Männer wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagnacht angehalten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Zwei Männer aus Spangenberg und ein 26-jähriger Eschweger waren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit dem Auto in Eschwege unterwegs.

Eschwege – Drei Männer wurden von Mittwoch (31. Mai) auf Donnerstag (1. Juni) in Eschwege angehalten. Laut Polizei war ein 33-Jähriger aus Spangenberg gegen 22:30 Uhr mit seinem Auto in der Reichensächser Straße unterwegs. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,2 Promille festgestellt. In der Fahrertür befanden sich geringe Mengen Marihuana. Unter dem Einfluss von drei verschiedenen Drogen stand ein 26-jähriger Eschweger, als er gegen 22:45 Uhr am Schlossplatz angehalten wurde. Ein Alkoholwert von etwa 0,8 Promille wurde gegen 2 Uhr im Bereich Brückenstraße-Stad bei einem 41-Jährigen aus Spangenberg festgestellt. (esr)