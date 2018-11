Drei Leichtverletzte bei Unfall in Eschwege

Eschwege. Zwei Fahrer und ein Mitfahrer sind bei einem Unfall am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro.

Passiert ist der Unfall gegen 7.20 Uhr in der Reichensächser Straße in Eschwege: Ein 50-jähriger Autofahrer aus Eschwege war stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Friedrich-Wilhelm-Straße einbiegen.

Dabei übersah er nach Polizeiangaben das Auto eines 36-jährigen Eschwegers, der stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie eine 45-jährige Mitfahrerin aus Witzenhausen leicht verletzt.

