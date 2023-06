EC-Karte am Strand des Werratalsees aus Tasche gestohlen

Von: Stefanie Salzmann

In einem unbemerkten Moment ist einer Frau die EC-Karte am Strand des Werratalsees gestohlen worden.

Eschwege – Am Strand des Werratalsees nahe des Campingplatzes ist am Donnerstagvormittag einer 19-jährigen Frau die EC-Karten aus der Handtasche gestohlen worden. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 10 und 10.45 Uhr.Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkt hatte, ergab eine Kontoüberprüfung, dass die gestohlene Karte insgesamt zehn Mal für kleine Bezahlvorgänge eingesetzt wurde und so ein Schaden von 115 Euro entstand. (Stefanie Salzmann)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 51/ 9250.